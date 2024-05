Dalla Val Rendena all'Alto Adige fino al Garda: ecco la lista dei migliori hotel premiati con le “Chiavi Michelin”

TRENTO. Da Merano al Lago di Garda fino alla Val Rendena: sono parecchi in Trentino Alto Adige e nella zona del Benaco gli hotel inclusi dalla Guida Michelin nell'esclusiva selezione di strutture premiate con le “Chiavi Michelin”, l'equivalente nel mondo dell'accoglienza delle famose “Stelle” assegnate ai migliori ristoranti. E proprio come le “Stelle” i nuovi riconoscimenti (annunciati a partire dal 2024 in Francia, Italia, Spagna e in alcune località degli Stati Uniti) prevedono tre 'livelli': Una Chiave, per un soggiorno “speciale”, Due Chiavi, per un soggiorno “eccezionale” e infine Tre Chiavi per un soggiorno definito “unico”. Guardando alla classifica generale, sono 8 le strutture premiate con le "Tre Chiavi" in Italia: il Jk Place a Capri, la Corte della Maestà a Civita di Bagnoregio, il Castello di Reschio a Lisciano Niccone, Casa Maria Luigia a Modena, il Rosewood Castiglion del Bosco a Montalcini, il San Pietro di Positano e infine Aman Venice ed il celebre Cipriani a Venezia.

Venendo ai “Due Chiavi” invece, sono diverse le strutture premiate in Trentino Alto Adige, a partire da Castel Fragsburg e Villa Eden The Leading Park Retreat a Merano. Rimanendo in Alto Adige, “Due Chiavi” anche al Forestis Dolomites di Plose. A farla da padrone in Trentino è invece la Val Rendena, dove si trova l'unica struttura in Provincia alla quale sono state assegnate le “Due Chiavi”: Lefay Resort & Spa Dolomiti a Pinzolo. Stesso riconoscimento anche a Eala My Lakeside Dream a Limone sul Garda (sulla sponda bresciana del Benaco).

Rimanendo nell'area del Garda (nell'Alto Garda per la precisione), tra le strutture che hanno ricevuto “Una Chiave” c'è poi Vivere Suites and Rooms ad Arco ed il Lido Palace a Riva del Garda. Hanno ricevuto il riconoscimento anche Villa Cortine a Sirmione e Cape of Senses a Torri del Benaco. Tornando sulla sponda bresciana del Benaco, “Una Chiave” anche al Lefay Resort & Spa Lago di Garda a Gargnano. Buon risultato poi per l'Alto Adige, con ben 8 strutture premiate dalla Guida con “Una Chiave”: il Lake Spa Hotel Seeleiten a Caldaro, il Como Alpina Dolomites a Castelrotto, il Vigilius Mountain Resort di Lana, Milla Montis a Maranza (Rio di Pusteria), il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa a Ortisei, il Lagació Hotel Mountain Residence di San Cassiano, Terra - The Magic Place a Sarentino e infine il Goldene Rose Karthaus a Senales. Tolta la zona del Garda, per il Trentino un altro riconoscimento ancora in Val Rendena, per il Biohotel Hermitage a Madonna di Campiglio.

