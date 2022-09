Dalla nuova segnaletica al ''Parco del Lago di Tenno'' ai ''Garda Rengers'': il Garda trentino punta sempre più su qualità e servizi. Rigatti al Rotary Club Riva del Garda

Il presidente dell'Azienda per il turismo Garda Dolomiti ha raccontato come la prima sfida da presidente dell'Apt sia stata quella di coinvolgere davvero gli albergatori. Poi ha spiegato quali sono i progetti in campo e quelli che arriveranno per rendere il Garda Trentino sempre più una ''Svizzera'' del turismo

RIVA DEL GARDA. ''Ad oggi, nel turismo ciò che ha più valore assoluto è quello che l’ospite pensa, dice e scrive della struttura, indipendentemente dalle sue dimensioni. Per quanto riguarda il nostro territorio, i numeri sono in forte espansione, con strutture di alta qualità che fanno ben figurare il Garda Trentino''. Questo quanto ha detto il presidente dell'Apt Garda Dolomiti e socio del Rotary Club di Riva del Garda, Silvio Rigatti relatore della serata di lunedì del club.

Il relatore ha preliminarmente evidenziato, quale albergatore, titolare dell’Aktive Hotel di Torbole sul Garda, di aver sempre fatto parte di Unione Commercio e Turismo, ora Confcommercio Trentino, anche come componente del Direttivo e poi ha raccontato di come nei territori del Garda trentino l’Azienda di Promozione Turistica ha sempre avuto poco appeal sugli albergatori; trattandosi di un luogo in cui lavorare bene è facile, l’albergatore del Garda trentino non considerava l’Apt come un partner, né l’Apt ha mai sentito l’esigenza di aggregare albergatori. E allora ha quindi riferito che l’importante sfida che lo aspettava era proprio quella di rendere l’Apt, già ente sovracomunale, un partner effettivo degli operatori turistici, in affiancamento dei Comuni, assumendo oneri che i Comuni non possono sostenere.

La nuova legge sul Turismo vede infatti le Apt focalizzate soprattutto nella gestione del territorio, più che nella relativa promozione; per fare questo, la legge prevede quindi il coinvolgimento dei privati. La tassa di soggiorno pagata dall’ospite può infatti rimanere sul territorio, solo se l’APT riesce a movimentare del capitale privato, in misura superiore agli importi incassati a titolo di tassa di soggiorno. Per questo motivo, l’Apt Garda Dolomiti gestisce delle attività, come ad esempio l’ascensore del Bastione a Riva del Garda, e altri eventi, per rendere possibile il riversamento della tassa di soggiorno sul nostro territorio, affinché, insieme alle amministrazioni comunali, lo si porti ad un livello di qualità superiore.

Silvio Rigatti ha quindi aggiunto che dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre, pensare ad una località magari con meno afflusso di persone, ma con una redditività delle nostre aziende maggiore. Per fare questo dobbiamo avere un territorio tenuto bene, puntare su un territorio forte, un territorio “destinazione”, che ci aiuti per i prossimi quindici – venti anni. L’ideale perseguito è quello di trasformare il Garda Trentino in una piccola Svizzera; l’ospite durante il soggiorno deve vedere riconosciuto e protetto il valore del nostro territorio. Un progetto importante è quello di rivedere completamente il sistema di segnaletica di tutti i sentieri presenti nel nostro territorio, per renderlo più chiaro e maggiormente funzionale all’utenza turistica, e al contempo ripulire tutto il nostro territorio di tanta cartellonistica che si è sovrapposta nel corso degli anni.

Rigatti ha in proposito riferito che una società leader del settore, che sta gestendo altre grandi località turistiche, come Innsbruck e la Val Gardena, sta studiando per il nostro territorio un concetto di segnaletica “da Champion’s League”. Il lavoro di sostituzione della cartellonistica è già stato effettuato per il Monte Brione, con posizionamento della nuova segnaletica verticale; durante l’inverno le sostituzioni proseguiranno nel territorio del lago di Ledro. È stata inoltre istituita la prima squadra dei Garda Rangers, vera e propria squadra di emergenza che gira sul territorio dotata della attrezzatura necessaria per sistemare i nostri sentieri; per il prossimo anno si prevede di aggiungere altre due squadre.

Un altro progetto è quello di realizzare al Lago di Tenno un vero e proprio “Parco del Lago di Tenno”. La visione per il futuro è quella che vedrà Apt trasformarsi da promotore a gestore del territorio. Con riferimento all’andamento della stagione turistica appena trascorsa, il presidente dell'Apt ha confermato che è stata una stagione straordinaria: ''Il nostro territorio si è confermato essere un forte richiamo per chi vuole rimanere sano e giovane, e i numeri ci rassicurano sul fatto che possiamo evolvere la nostra offerta turistica verso un livello di qualità certamente superiore''. Basti pensare al Lido Palace Hotel, al ristorante Peter Brunel, a conferma del fatto che la presenza di strutture di qualità superiore attrae altri servizi ed esercizi di qualità superiore.

Grazie all’agganciamento dei software gestionali delle strutture ricettive alla piattaforma “HBenchmark” (piattaforma che aggrega dati e restituisce indicatori di performance), è stato rilevato che le strutture hanno aumentato la tariffa giornaliera anche del 25%, confermando quanto si era pronosticato, in ordine al fatto che, dopo la pandemia Covid, le persone sarebbero state disposte a spendere di più. Silvio Rigatti ha quindi fatto un breve cenno alle conseguenze della crisi energetica sulle strutture, evidenziando come alcune certamente chiuderanno prima, altre non apriranno durante l’inverno. Con riferimento al grave problema della carenza del personale, Silvio Rigatti ha inoltre fatto presente che esiste un progetto, pensato con Confcommercio, per la creazione di una struttura ad uso foresteria a Dro.

Per rendere più appetibile il lavoro durante la stagione turistica sul nostro territorio, ha poi ricordato l’iniziativa collegata alla consegna ai collaboratori delle aziende della “Crew Card”, esibendo la quale il lavoratore può ottenere benefit, con al contempo la creazione di un ulteriore indotto; con soddisfazione, ha evidenziato che, quest’anno, ne sono già state consegnate più di mille. Sempre al fine di migliorare la qualità del nostro turismo e del territorio, è stata ideata l’App “Bus & Go” con l’apporto essenziale dei Comuni di Arco, di Riva del Garda e di Nago Torbole, la quale si è rivelata un grande successo, con circa mille utenti a settimana, tra cui moltissimi giovani che usano il bus condiviso a chiamata, per i loro spostamenti.

Un altro progetto ideato da Apt Garda Dolomiti è l’iniziativa “Autostop”, finalizzata alla riduzione del traffico turistico nella zona del Garda e ad incentivare una mobilità più “green”; in sostanza, il turista che sceglie di non usare la propria auto durante il soggiorno e di consegnarne le chiavi alla reception dell'hotel, è premiato con l’incisione del suo nome su una targhetta in legno di larice, appesa sui rami di uno degli alberi simbolo della biodiversità del Garda trentino. Sempre nell’ottica di innalzare la qualità della nostra offerta turistica, grazie all’Assessore Failoni, ha preso poi forza l’ambizioso progetto “Garda Unico”, al fine di rappresentare e promuovere il Garda nella sua interezza, come un unicum, nella promozione turistica sui mercati esteri più lontani, come quello americano, creando una sinergia tra i territori gardesani di Trentino, Veneto e Lombardia.

Ha concluso osservando che, per il flusso di presenze, oramai il mese di settembre è da ritenersi incluso nell’alta stagione turistica. Guardando alla stagione del prossimo anno, dobbiamo aspettarci un po' di titubanza da parte del turista tedesco, tenuto conto dell’aumento delle spese che anche la Germania sta affrontando. Infine, alla domanda di chi possano essere i nostri competitors, Silvio Rigatti ha evidenziato che Croazia e Albania rappresentano attualmente dei players importanti, anche in considerazione della presenza di territori ancora incontaminati e poco antropizzati, rafforzando la convinzione per cui la valorizzazione del nostro territorio rappresenta la principale leva per il raggiungimento di un’offerta turistica di elevata qualità; in altre parole, dobbiamo avere turisti che vengono da noi e ambiscono a venirci a vivere.