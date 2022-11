Il ''basketnauta'' sbarca all'Aquila Store, Giorgio Gandolfi protagonista di ''Incontri con l'autore''

TRENTO. Prosegue la serie di "Incontri con l'Autore" all'Aquila Store di corso del Lavoro e della Scienza: tutti i lunedì alle 18.30, un autore di libri di sport si racconta e racconta le sue storie agli appassionati.

Dopo la bella serata con Marco Crespi e il suo coinvolgente tuffo nell'ultimo anno della Mens Sana Siena, lunedì 14 novembre sarà la volta di Giorgio Gandolfi: il "basketnauta" cremonese, fotoreporter sui parquet della Nba in gioventù, dal 1987 al 1993 è stato capo del marketing della Converse in Europa, poi tornato in Italia ha diretto la rivista I Giganti del Basket e organizzato centinaia di eventi e clinic per l’Eurolega e in giro per il mondo (Cina, Qatar, Kuwait, Oman, Russia). Ricordi, interviste e storie inedite raccolte in oltre 40 anni di lavoro in un libro in cui non mancano aneddoti sui grandi personaggi della Nba e del basket.

Lunedì 21 la serata sarà dedicata a uno sport che affonda radici profonde in Trentino, il ciclismo: l’ospite è Maurilio Barozzi, giornalista che racconterà in particolare la storia del Giro del Trentino ora diventato Tour of the Alps.

Il 28 novembre saranno protagonisti i motori, con Diego Alverà a ripercorrere la Formula 1 degli anni d’oro e in particolare la sfida del campionato 1976 tra Lauda e Hunt diventata celebre anche grazie al film “Rush”. Quindi il 5 dicembre Paolo Crepaz si chiederà se lo sport sia ancora un gioco, e il 12 dicembre la figura chiave dell’intervento e del libro di Andrea Cassini sarà la stella Nba Giannis Antetokounmpo.