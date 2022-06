''Il bellissimo Trentino Alto Adige, dove sono cresciuta e andata a scuola'', le foto dallo spazio di Samantha Cristoforetti

TRENTO. ''Good afternoon Trentino Alto Adige! Passed over my beautiful home region today, where I grew up and went to school. Il bellissimo Trentino Alto Adige, dove sono cresciuta e andata a scuola''. Ha reso omaggio alla sua terra ieri, Samantha Cristoforetti, con degli scatti fatti direttamente dallo spazio e un Tweet tutto dedicato con tanto di hashtag #ValdiSole, #Trento, #Bolzano e #Bozen oltre, ovviamente, Missione Minerva.





Quest'ultimo il nome della sua personale missione, la seconda nello spazio per l'astronauta trentina. Cristoforetti era partita da Cape Canaveral in Florida lo scorso 27 aprile per tornare a bordo della Stazione spaziale internazionale insieme agli astronauti statunitensi Kjell Lindgren, Bob Hine e Jessica Watkins. Sei mesi nello spazio per effettuare ricerche scientifiche su materiali, tecnologie sanitarie e ciclo vitale delle piante.





Ma perché il nome Minerva? Minerva è la dea romana della saggezza, dell'artigianato e delle arti oltre che delle virtù eroiche equivalente della dea greca Atena. Il nome, secondo il portale Astrospace, è stato scelto dall'Esa, l'agenzia spaziale europea, con l'obiettivo di omaggiare competenza e maestria di tutti gli uomini e le donne che lavorano per rendere possibili le esplorazioni spaziali. Ma non è tutto. La stessa AstroSamantha ha spiegato che Minerva è anche un acronimo: M sta per Marvel (meraviglia), I per Inspiration (ispirazione), N per Nourishment (nutrimento), E per Exploration (esplorazione), R per Research (ricerca), V per Voyage (viaggio) e infine la A per Adventure (avventura).