Miss Universo è trentina. Virgina Stablum trionfa in Puglia: ''La dedica? A tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo''

Nata a Trento nel 1998 Stablum rappresenterà l'Italia nell'edizione mondiale di Miss Universo. Virginia, nonostante la giovane età, nel campo della moda vanta tante esperienze avendo già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona. E' nota al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi e per la sua presenza sui social

CANOSA DI PUGLIA. E' la roveretana Virginia Stablum, 24 anni, la nuova Miss Universe Italy 2022. La trentina è stata eletta la scorsa notte in Puglia e sarà lei a rappresentare l'Italia nella finale internazionale di Miss Universe in programma a gennaio 2023 in un paese ancora da definire dall'organizzazione mondiale del concorso.

Al secondo posto si sono classificate Alice D'Avanzo per il Friuli Venezia Giulia, terza Michela Russo per la Sicilia.

“Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma, sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ancorato alla realtà) e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l'aspetto'', commenta Stablum dopo la vittoria. ''Quando ho saputo che nel 2023 questo concorso avrebbe aperto le porte anche donne sposate, incinta, già madri, ho pensato che questa fosse una scelta coraggiosissima e di assoluta civiltà e progresso, e anche per questo ho scelto di partecipare quest’anno. Quindi sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di MissUniverse e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo”.

Virginia Stablum è nata a Trento e ha 24 anni ed è stata fidanzata con l'ex ciclista, figlio d'arte e GFvip Ignazio Moser. E' stata Miss Mondo Cover Girl 2017, Miss Mondo Madonna di Campiglio 2017 e ha partecipato a Miss Mondo Italia 2017 (in cui è arrivata quinta). Qui l'articolo dove avevamo parlato di lei dopo la finale di Gallipoli. Poi Uomini e Donne dove era stata scelta dal ''tronista'' Nicolò Brigante. La loro storia però durò solo pochi mesi ma lei ha continuato a lavorare nel mondo dello show business proseguendo la sua carriera tramite il mondo dei social, diventando una nota influencer.

Virginia Stablum - si legge in una nota riportata dall'Ansa - è nata da padre di origini africane e madre italiana. Fin da piccola Virginia ha mostrato un forte interesse per il mondo della moda dello spettacolo e della tv. "Sono una ragazza semplice - ha detto - motivata e con tanti sogni nel cassetto. Ho una passione fiammante per tutto ciò che riguarda il viaggiare, che si tratti di esplorare l'Italia, l'Europa o il mondo, non importa. Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata".

Virginia, nonostante la giovane età, nel campo della moda vanta tante esperienze avendo già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona. E' nota al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi e per la sua presenza sui social. Nell'ambito sentimentale si definisce "felice ed innamorata" grazie all'incontro con l'imprenditore Vittorio Scala.

Capace di parlare correntemente quattro lingue, tra cui inglese, spagnolo e tedesco, oggi la sua vita ruota attorno agli impegni lavorativi che la vedono spostarsi tra Milano e Miami.