"Credo in un futuro sostenibile", un premio ad Alessio Bailoni del ristorante Pineta: "Siamo il primo ristorante Imprendigreen"

CALDONAZZO. La sua filosofia è racchiusa in un concetto: sostenibilità. Ed è una sostenibilità a 360 gradi: ambientale, economica, sociale e culturale. Alessio Bailoni, 34 anni, ha deciso di esprimerla nel suo ristorante, il Pineta di Caldonazzo, il primo ristoratore in Trentino ad avere ottenuto il riconoscimento “Imprendigreen”, una certificazione istituita da Confcommercio che premia le aziende del territorio che si sono distinte per pratiche sostenibili e comportamenti virtuosi.

“Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che ho realizzato – ci racconta. - Ma questa certificazione rappresenta solo un "piccolo" passo verso molte altre iniziative che desidero intraprendere”.

Quello verso la sostenibilità è un percorso che per Alessio è iniziato da anni. In che modo? “Ho sempre creduto in un futuro più sostenibile – spiega. - Semplicemente attraverso l’attivazione di un percorso formativo riguardante proprio la ristorazione sostenibile e dove la mia curiosità ha preso forma accompagnato e formato dalla consulente Sara Battistella. Per me la sostenibilità si traduce non solo nel tipo di struttura (siamo casa clima A+, utilizziamo impianto geotermico con pannelli solari), ma anche nelle materie prime che utilizzo nei menù: prediligo, per la fornitura dei prodotti, aziende sostenibili e i miei piatti sono a zero scarto, ossia della materia prima non viene sprecato nulla”.

La sostenibilità per Alessio è anche sociale, intesa come attenzione verso il benessere dei dipendenti; e porta con sé anche l'inclusività. “Da qualche anno – racconta Alessio – collaboro con alcune cooperative sociali con le quali ho realizzato diversi progetti. Tra questi “Animalier – Il bestiario stravagante”, che ha visto impegnati ragazzi e ragazze di Anffas nella creazione di opere d'arte che hanno abbellito il ristorante, oppure il Progetto terra, con cui sono stati realizzati giochi da tavola per intrattenere il cliente nell'attesa delle portate: un modo, questo, per promuovere la socialità e la convivialità”.

Il percorso verso la sostenibilità prosegue e i progetti in cantiere sono molti. “Stiamo puntando sul listening bar- spiega - un bar che, come dice la parola stessa, è un luogo deputato all’ascolto della musica, dal jazz alla classica passando per il pop, a seconda della serata e degli avventori, accompagnato da una proposta di drink e vini con prodotti provenienti da aziende sostenibili”.

E se la sostenibilità parte dalla terra, in autunno partirà anche un progetto per auto coltivare piccoli frutti e ortaggi attraverso il sistema innovativo di aeroponica, ossia una tecnologia di sviluppo in serra di piante senza l'utilizzo di terra, realizzato in collaborazione con la sturt up FRM insediata presso Progetto Manifattura di Trentino sviluppo, che permetterà di consumare gli alimenti nella loro interezza a partire dalle radici, senza nessuna produzione di scarti.