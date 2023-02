E' entrato nel Guinnes World Record, l'escapologo Andrew Basso si racconta: "Era il sogno d'infanzia. Normalmente rallento il battito cardiaco. Ieri il cuore era a mille''

Calato in una vasca piena d'acqua a testa in giù, con le caviglie legate alla botola di apertura e ammanettato, Andrew Basso ha dovuto effettuare la sua 'fuga' nel minor tempo possibile, aiutandosi con una comune graffetta

TRENTO. L'illusionista e escapologo trentino Andrew Basso, originario di Borgo Valsugana, ha conquistato un 'record del mondo', ospite ieri sera (19 febbraio) alla trasmissione televisiva condotta da Gerry Scotti "Lo show dei record". "La mia passione parte dal cuore - anticipa Basso a Il Dolomiti -. Il sogno di essere un recordman ce l'avevo fin da bambino, quando ancora non sapevo in cosa avrei raggiunto l'eccellenza".

Considerato uno fra i maggiori illusionisti del ventunesimo secolo ma anche "erede del grande e famoso Houdini", come lo ha definito Gerry Scotti, per entrare nel "Guinness world record" Andrew ha dovuto battere un tempo pari a 3 minuti. Facendo cosa? Una prova di 'escapologia', calandosi in una vasca piena d'acqua a testa in giù con le caviglie legate alla botola di apertura e ammanettato.

"È un numero che faccio dal 2007, sempre con calma e lentamente, per gestire al meglio l'ossigeno - spiega Basso -. Da sei mesi a questa parte, invece, in perfetta antitesi con il concetto di apnea, avevo iniziato ad allenarmi con i miei preparatori storici per rendere la performance sempre più veloce".

Una fuga che Andrew ieri sera ha dovuto effettuare nel minor tempo possibile, aiutandosi unicamente con una comune graffetta. Tante le difficoltà dell'impresa fra apnea, l'essere a testa in giù e il dover tenere gli occhi aperti sott'acqua, che l'esperto escapologo ha infine affrontato in soli 2 minuti e 11 secondi, aggiudicandosi un record riconosciuto a livello mondiale e che, come sottolineato durante la trasmissione di Canale 5, "sarà molto difficile da battere".

Poco più di due minuti che per il pubblico e il conduttore tv sono parsi molto più lunghi e che hanno infatti tenuto tutti con il fiato sospeso: "È una prova che di solito faccio con molta tranquillità, perché per tenere il respiro devo rallentare la frequenza cardiaca - sottolinea ancora l'escapologo -. Ieri, l'ansia e la corsa verso il Guinness world record mi hanno portato il cuore a mille, aumentando le difficoltà. Ora, stringo a me un riconoscimento che sognavo dai tempi dell'infanzia".

"I miei progetti per il futuro? Dopo 10 anni in America tornerò finalmente in Italia, a maggio, con il mio nuovo spettacolo 'one man show' "Credi nell’Impossibile " a partire proprio da uno dei miei luoghi del cuore: Trento - conclude Basso -. Questo 2023 lo dedicherò al mio Paese d'origine".