La Conferenza dei giovani sul clima fa tappa a Trento: le raccomandazioni politiche e proposte di adattamento alla crisi climatica dei ragazzi

TRENTO. Le serate di restituzione alla cittadinanza dei lavori nell'ambito della Conferenza dei giovani sul clima fa tappa nel capoluogo. A palazzo Geremia una ventina di ragazzi e ragazze del territorio tra 13 e 35 anni presenterà le raccomandazioni politiche e le proposte di azione locale di adattamento ai cambiamenti climatici. L'appuntamento è per le 17.30 di venerdì 14 aprile. Sarà presente Franco Ianeselli, sindaco di Trento.

Prima di elaborare le raccomandazioni politiche, i ragazzi hanno fatto un percorso di formazione con esperti su diverse tematiche: Effetti del cambiamento climatico sul territorio con Roberto Barbiero (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente), Risorse idriche con Ariele Zanfei di Aiaqua, Nature Based Solutions con Davide Geneletti (Università di Trento), Turismo sostenibile con Maddalena Pellizzari (Trentino School of Management e Stefania Clemente - Agenzia Territoriale d’area città, laghi, altipiani).

Tra i partner locali che hanno aderito all’iniziativa Libreria Due punti, Spazio Virgolette, Comune di Trento, Università di Trento-Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Aiaqua, SlowFood, SlowFood Young Network e Unità di Economia del Turismo e Marketing Territoriale di Tsm.

La Conferenza si inserisce in un percorso più ampio, quello delle Conferenze dei giovani sul clima in Trentino, che, a partire dal mese di gennaio 2023 si sta svolgendo in diversi territori della Provincia di Trento. Il progetto intende offrire, ai giovani fino ai 35 anni, più occasioni di cittadinanza attiva e partecipazione ai processi politici di livello locale sui temi dello sviluppo sostenibile e, in particolar modo, dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il percorso delle Conferenze dei giovani sul clima in Trentino si inserisce infatti in un percorso partecipativo più ampio che mira a supportare l’elaborazione della futura Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici della Provincia di Trento.

L’intero percorso è promosso e finanziato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (Appa), che coordina il programma di lavoro verso la Strategia, e realizzato dall’Associazione Viração&Jangada in partenariato con il Centro Europeo Jean Monnet dell’Università di Trento, il Trento Film Festival e il Muse.

A conclusione dei lavori delle Conferenze, sabato 29 aprile, nell'ambito del 71esimo Trento Film Festival, si terrà la Conferenza provinciale dei giovani sul clima in Trentino, un momento di coordinamento e sintesi con l’obiettivo di condividere tutte le raccomandazioni emerse nei diversi percorsi di partecipazione giovanile sui territori, le quali saranno raccolte all’interno di un documento finale. Quest’ultimo faciliterà il potenziale recepimento all’interno della Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici delle misure di adattamento emerse durante il progetto grazie alla partecipazione attiva dei giovani trentini coinvolti.