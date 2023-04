Orsi, localizzare Mj5 non è facile e per la dimensione ci sono dubbi sull'uso della trappola a tubo. M62 ha il radiocollare (guasto) e per questo è riconoscibile

Catturata Jj4, l'attenzione delle autorità provinciali si è spostata su Mj5 e M62. La priorità in questo momento sembra l'orso autore dell'aggressione in Val di Rabbi. Poi si monitora M62, esemplare molto confidente e riconoscibile dal radiocollare, che però risulta guasto

TRENTO. Catturata e trasferita al Casteller l'orsa Jj4, gli sforzi provinciali sono orientati ora verso Mj5, autore dell'aggressione in val di Rabbi, e M62, un esemplare particolarmente confidente.

La priorità in questa fase è Mj5, plantigrado sul quale pende il decreto di cattura mentre il Tar, per il momento, ha sospeso la possibilità di abbattimento, fatte salve le prerogative per garantire l'incolumità degli operatori.

Le ricerche sono in corso e non sono semplici, come spiegato anche nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulle attività riguardanti l'orsa responsabile della morte di Andrea Papi. E' un esemplare maschio, più mobile rispetto a una femmina, e in particolare Mj5 si sposta su superfici molto ampie del territorio.

Si lavora con le tracce e con le fototrappole, un'attività complicata poi dalla difficoltà di poter identificare "a vista" l'orso in quanto non è dotato di radiocollare e nell'area orbitano diversi plantigradi. Inoltre un problema è la dimensione: 350 chili e dubbi sulla possibilità di ricorrere alla trappola a tubo.

E' un esemplare di 18 anni, un'età che fa di lui il secondo orso più anziano del Trentino (dietro solo alla femmina Kj1). Mj5 infatti è uno dei tre cuccioli (assieme a Mj3 e Mj4) nati nel 2005 da Maya e Joze che fanno parte dei primi dieci orsi sloveni reintrodotti in Trentino fra il 1999 e il 2002, nell’ambito del progetto Life Ursus che mirava a ricostituire un nucleo vitale di questi plantigradi nelle Alpi Centrali.

Nel 2010, a 6 anni, questo esemplare ha raggiunto la maturità sessuale: nel 2012 si riproduce per la prima volta e nel 2014 (con Dg3) dà vita alla seconda cucciolata. Risalgono sempre al 2010 i primi danni registrati in Alto Adige. Nel corso del tempo l’esemplare verrà segnalato più volte per le predazioni su animali domestici (nel 2016 attaccò almeno tre asini in val Rendena). In altrettante occasioni non verrà nemmeno citato nel rapporto annuale sulla presenza in Trentino dei grandi carnivori. Negli ultimi anni per esempio non risultano segnalazioni degne di nota. Nonostante sia un esemplare anziano, Mj5 non ha mai dato problematiche fino all'aggressione di inizio marzo (Qui approfondimento).

Non ci sono ancora decreti oppure ordinanze su M62, più facile da localizzare perché il suo areale è più definito e inoltre è riconoscibile: l'esemplare è dotato di radiocollare, che però è guasto. "E' un orso con una confidenza elevatissima che ci preoccupa da 2 o 3 anni", aveva spiegato Raffaele De Col, dirigente generale del Dipartimento di protezione civile, foreste e fauna.

Attualmente dovrebbe avere 4 anni, non ha mai aggredito nessuno ma nel tempo si è reso responsabile di diversi episodi che l'hanno fatto rientrare nella categoria dei plantigradi “problematici”. Questo esemplare fa parte della stessa cucciolata di M57 (catturato nel 2020 dopo aver aggredito un carabinieri ad Andalo) e di F43, la femmina morta nel settembre 2022 perché non ha superato la fase di cattura.

Tutti questi esemplari hanno dimostrato una spiccata confidenza con gli esseri umani. Forse a trasmettergli quest’indole potrebbe essere stata la madre, Kj1 (l’orsa più vecchia del Trentino) che in passato si è resa responsabile di diversi danni e nel giugno 2018, accompagnata dai cuccioli dell’anno, aveva inseguito una persona in prossimità dell’abitato di Villa Banale nelle Giudicarie esteriori.

Diversi gli episodi di un atteggiamento estremamente confidente e nel 2021 viene radiocollarato perché tra le altre cose ha preso l’abitudine di attraversare alcuni centri abitati sull’Altopiano della Paganella (Qui approfondimento).