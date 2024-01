Al via le riprese della seconda stagione del mistery drama ''Black Out. Vite sospese'': si cercano comparse

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Girata nei primi mesi del 2022 tra le valli di Primiero e Vanoi, la prima puntata della prima stagione di "Black Out. Vite sospese" era andata in onda lunedì 23 gennaio 2023 su Rai Uno.

Un mistery diretto da Riccardo Donna (girato in grande formato 6 K utilizzando importanti Vfx e grandi effetti digitali) che vede protagonista il noto Alessandro Preziosi e che si prepara ora a dare il via alle riprese per la seconda stagione.

Sui social, non a caso, è recentemente apparso un appello poiché la produzione è attualmente in cerca di comparse. " Le riprese della seconda stagione della serie, in collaborazione con Trentino Film Commission, le Amministrazioni comunali, il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e Apt, sono ai blocchi di partenza", si legge su un post diventato virale.

"La fiction che ha lasciato milioni di persone con il fiato sospeso è pronta a ritornare in scena tra le Pale di San Martino, e la produzione è alla ricerca di comparse dal 22 gennaio fino a fine marzo 2024". Chi volesse ricevere ulteriori informazioni o prendere parte alle riprese potrà candidarsi contattando i seguenti numeri: 338 4348194 (Elisabetta) o 347 5518205 (Ester).