“Eventi, bisogna abituare le persone a uscire con ventine e ombrelli”. Albere Summer Festival, Di Gregorio (Edg): “Le iniziative vanno proposte anche col maltempo”

Enzo Di Gregorio (Edg Spettacoli): "La formula del festival ha funzionato. Ma se vogliamo destagionalizzare il turismo, creare proposte diffuse e in ogni periodo, dobbiamo proporre iniziative anche in caso di pioggia e abituare le persone ad uscire con ventine e ombrelli"

TRENTO. L'appuntamento con Albere Summer Festival all'interno del palinsesto degli appuntamenti delle Feste Vigiliane, è stato un grande successo. Parole di Enzo Di Gregorio, di Edg Spettacoli, che insieme a Trentino Eventi ha organizzato il Festival, e che ha dato un punto di vista particolare alla buona riuscita dell'iniziativa nonostante la pioggia che nei tre giorni si è abbattuta copiosa sulla piazza delle Donne Lavoratrici al quartiere Le Albere.

“La pioggia magari non ha richiamato i numeri degli anni precedenti – ha detto Di Gregorio –, ma non possiamo pensare di fermare gli spettacoli quando c’è maltempo. Se vogliamo destagionalizzare il turismo, creare proposte diffuse e in ogni periodo, dobbiamo proporre iniziative anche in caso di pioggia e abituare le persone ad uscire con ventine e ombrelli”.

Una considerazione che in ogni caso nulla toglie a quanto di buono messo in campo negli ultimi giorni: “La formula del festival – ha ripreso Di Gregorio - ha ampiamente funzionato. Durante le giornate la piazza ha accolto bambini e famiglie conquistate dalle tante attività del Villaggio Incantato tra castelli, tappeti elastici, lego giganti, giochi di società e animazione. Molto bene sono andati anche gli spettacoli di danza della Nta Dance School e i tornei green di volley in collaborazione con Acme Tridentum. Durante le serate, i concerti, la musica e i dj set hanno richiamato migliaia di giovani. Le casette con le tante proposte gastronomiche locali del territorio trentino sono state punto di riferimento per pranzo e cena”.