L’Hip-hop tra origini, stereotipi e nuove generazioni. A Condominio 101 c’è Botswana Kid

Con l’avvento della trap e lo sviluppo dei suoi tanti sottogeneri, il rap è oggi parte di quella che viene definita come musica mainstream. Nonostante ciò, la cultura hip-hop viene ancora rappresentata attraverso stereotipi difficili da eradicare. In regione, la scena hip-hop è particolarmente attiva e vogliosa di farsi scoprire. Il rapper e producer trentino Big House aka Botswana Kid è l’ospite del ventiduesimo episodio di Condominio 101 , il video-podcast trentino che negli ultimi anni ha affrontato i temi più caldi in modo leggero ma approfondito

TRENTO. Dalla filodiffusione di svariati esercizi commerciali nei centri storici di molte città, alle sagre di paese nelle più remote aree provinciali, la musica rap è ormai entrata a far parte della quotidianità di molti. Eppure, attorno a questo genere musicale persiste ancora un immaginario stereotipato fatto perlopiù di aggressività, soldi facili e vita dura di periferia. Evidentemente, la musica rap, così come la cultura hip-hop, non sono riducibili semplicemente a questi scarsi elementi caricaturali. Ben pochi, però, saprebbero descrivere in modo esaustivo cosa invece caratterizza l’hip-hop.

Ecco, quindi, che si riapre l’annosa questione legata all’identità culturale hip-hop, alla quale non è forse ancora possibile assegnare una risposta definitiva. C’è chi, tuttavia, attraverso il suo lavoro, offre una panoramica soddisfacente sul tema, traducendo in suoni e ‘vibrazioni’ gli orizzonti tipici di questo genere musicale. Con la recente uscita del suo nuovo album - Still Botswana - il rapper e producer trentino Gabriele Casagrande sigla, infatti, un canto d’amore per la musica rap e la cultura hip-hop a tutto tondo. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura formata da 18 brani inediti, anche altri artisti trentini, che hanno collaborato con lui in alcuni featuring. Tra questi, spiccano alcuni nomi noti della scena trentina come Ares Adami, Drimer, Flesha e tanti altri.

Per Botswana Kid - questo, insieme a quello di Big House, uno degli eteronimi artistici assunti da Casagrande - tutto ha inizio nel 2010, quando inizia a partecipare a degli incontri di rap freestyle nel quartiere di Spini di Gardolo a Trento nord. Da quel momento, per Big House ha inizio un lungo percorso che gli ha permesso di arrivare ad aprire un proprio studio di registrazione e lavorare come producer.

Classe 1993, il musicista trentino fin dal suo esordio è stato anche molto attivo nella scena locale attraverso la promozione di eventi, di numerosi scontri a suon di rime, le cosiddette rap battle, e di concerti. Oltre al fatto di aver messo il proprio studio a disposizione di giovani appassionati e desiderosi di registrare in modo professionale le proprie canzoni, a Big House viene riconosciuto il merito di aver saputo infondere nuova grinta alla scena hip-hop trentina, che nei primi anni Duemila stava vivendo un momento di stallo. Grazie all’organizzazione di eventi sia dentro che fuori provincia, altri giovani hanno così potuto mettersi in gioco e trovare persone con cui condividere la propria passione per la musica. È in questo frangente che alcuni gruppi informali, ad esempio Trento Massive, ritrovano un proprio slancio e altre crew, come la Birrette Family, nascono e creano opportunità di aggregazione per i propri partecipanti.

Se, quando il rapper trentino muoveva i primi passi tra le rime e i beat, l’hip-hop in provincia era ancora un qualcosa di nicchia, oggi il rap è sdoganato e onnipresente, tanto che suscita negli appassionati di lungo corso una certa gelosia e orgoglio nel difendere quelli che sono i valori intrinsechi della cultura hip-hop.

Per capire se oggi è possibile fare hip-hop mantenendo fede alle origini e guardare al futuro, discutere sugli sviluppi del rap odierno e comprendere il processo creativo di un album musicale, a Condominio 101 c’è Gabriele Casagrande, in arte Botswana Kid aka Big House. L’appuntamento con il Condominio 101 è sulla piattaforma Twitch, Youtube e sulla pagina Facebook de il Dolomiti con la diretta della puntata. Come tradizione, vi aspettiamo numerosi lunedì sera alle 20:30.