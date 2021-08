Alla scoperta dell'Eccellenza/5: per il Gardolo è il momento di aprire un nuovo ciclo. Partiti i "big", il sodalizio gialloblu riparte da mister Squadrani e dai giovani

TRENTO. La rivoluzione è cominciata. Il Gardolo cambia volto e sarà al via del campionato d'Eccellenza con una rosa decisamente diversa da quella scorsa stagione e uno staff tecnico quasi del tutto rinnovato.

Partito mister Laratta, che ha scelto di scendere in Promozione, il direttore sportivo Manuel Mottes ha deciso di puntare su di un tecnico emergente nel panorama trentino. Il nuovo allenatore è Claudio Squadrani che, dopo una carriera da calciatore professionista e un breve percorso nel settore giovanile, nella scorsa stagione è stato "vice" di Marco Girardi alla ViPo Trento. Ora per lui arriva la responsabilità di guidare in prima persona una formazione maggiore.

"Ho cercato un allenatore che avesse qualità ed enormi motivazioni - spiega il ds gialloblu - e sono strafelice della scelta che ho fatto. Sin dai primi allenamenti il mister si è dimostrato preparato, carismatico e perfettamente a proprio agio nel ruolo di prima guida tecnica. I ragazzi sono già affiatati e lo stanno seguendo in tutto e per tutto. Sappiamo che avremo di fronte un'annata difficile, ma siamo altresì convinti delle scelte fatte e del rinnovamento che abbiamo operato".

Partiti i "senatori" Mici, Marin e Vitti e anche altri elementi importanti dell'organico "che fu" (i vari Di Meo, Zuccatti e Dalfovo), Mottes ha puntato su ragazzi provenienti dal settore giovanile ed effettuato innesti all'insegna della linea verde con solamente "l'eccezione" Fabrizio Navarro, giunto dal Calisio, che con i suoi 34 anni sarà uno dei tre over 30 dell'organico e il più esperto tra gli elementi a disposizione di Squadrani.

Gli altri volti nuovi rispondono ai nomi di Nicholas Clementi, ex portiere di Mezzocorona e Dro, Alessandro Maffei (che torna dal prestito al Calceranica), Simone Chiogna (che torna dopo l'esperienza alla Ravinense), Thomas Menghini (dall'Anaune Val di Non), Michele Pola (dal Borgo, via Levico Terme), Paolo Andreatta (dal Mezzocorona), Nicola Bazzoli (il capitano torna a calcare il campo di Melta dopo un anno sabbatico), Samuele Catino (dal settore giovanile dell'Fc Südtirol) e Munir Touzri (dal Calisio).

Tanti volti nuovi per una squadra che andrà a caccia della salvezza in un campionato ad altissimo coefficiente di difficoltà quale è l'Eccellenza.

"Sappiamo che sarà durissima - conclude Mottes - ma il cambiamento andava fatto. Abbiamo anticipato i tempi viste le tante partenze di elementi importanti che hanno fatto molto per questa società, ma siamo convinti che, tramite il lavoro, riusciremo ad essere competitivi in chiave salvezza. Siamo arrivati sin qui dopo un percorso esaltante, adesso proveremo a centrare un'altra impresa. Che, detto per inciso, per noi varrebbe quanto la vittoria del campionato".

LA ROSA.

Portieri: Nicholas Clementi (1997); Alessandro Maffei (2000); Michele Merz (2003).

Difensori: Matteo Caumo (1989); Mattia Cetto (2001); Simone Chiogna (2000); Luca Girardi (1991); Thomas Menghini (2000); Michele Pola (1998).

Centrocampisti: Paolo Andreatta (1997); Nicola Bazzoli (1993); Christian Bortolotti (1999); Davide Cadonna (2002); Samuele Catino (2002); Marco Ferrai (1994); Fabrizio Navarro (1987).

Attaccanti: Youssef Louraoui (2003); Sheldon Qela (2000); Munir Touzri (1996).

LO STAFF TECNICO.

Allenatore: Claudio Squadrani

Allenatore in seconda: Filippo Scoz

Allenatore dei portieri: Massimo Marzadro

Team manager: Diego Chiogna