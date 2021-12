Basket Serie A, ottava vittoria e terzo posto per una fantastica Aquila Trento vittoriosa contro la Gevi Napoli. PAGELLE

Nella sfida per il terzo posto la Dolomiti Energia ha la meglio dopo quaranta minuti di gioco in cui i trentini dominano i partenopei per la maggior parte del tempo. Le poche occasioni in cui Napoli tenta la rimonta vengono prontamente sventate dal gioco maturo dei bianconeri

Foto Aquila Basket

NAPOLI. Nel match per il terzo posto Trento si impone fin dai primi minuti con un parziale di 8-0 firmato Caroline e Williams. Sacripanti si rivolge a Pargo, che sblocca la Gevi e minaccia di consumare il vantaggio bianconero con una pioggia costante di triple. La Dolomiti Energia però ha un asso nella manica e chiama in causa Reynolds, che si accende e risponde allo show balistico di Pargo con la stessa moneta, mantenendo il vantaggio trentino sulle 10 lunghezze fino alla fine della prima frazione di gioco (20-30).

I primi minuti del secondo periodo passano lenti e faticosi per l’Aquila che non riesce più a penetrare con facilità la difesa napoletana. I padroni di casa invece tornano ad avvicinarsi anche grazie alle numerose occasioni trovate in lunetta. Prima che la Gevi completi la rimonta però, Trento ritrova i propri lunghi nel pitturato e in pochi minuti infligge ai biancoazzurri un nuovo parziale di 12-2 per il +16, massimo vantaggio finora. Una piccola fiammata di Napoli abbassa il divario a 11 punti, ma Molin ferma subito il gioco con un timeout, uccidendo così l’entusiasmo dei partenopei e permettendo ai suoi di tornare in spogliatoio ancora fermi al comando della partita (35-46).

Trento torna a faticare al ritorno dalla pausa lunga e subisce l’impeto dei napoletani, che si portano a sole 6 lunghezze di distanza. L’Aquila risponde con un nuovo parziale di 6-0 per il +12, ma l’ondata biancoazzurra non si ferma qui. I padroni di casa infatti continuano a insistere e grazie al duo Parks-Velicka continua a minacciare il vantaggio bianconero, che entro la sirena finale del terzo quarto si riduce nuovamente a soli 7 punti (52-59).

Nel quarto periodo i trentini tornano a staccarsi dai padroni di casa grazie all’impeto di Bradford, che come al solito si accende negli ultimi dieci minuti di gioco. Napoli non si arrende, ma la partita inizia a scivolare via dalle mani dei partenopei, che non riescono a riagganciare i trentini, ormai in volata verso l’ottava vittoria in campionato. Un’ingenuità da parte dei bianconeri regala alla Gevi una speranza con un solo minuto da giocare, ma questa non si concretizza mai: un paio di viaggi in lunetta dei trentini li rimettono a distanza di sicurezza e in grado di arrivare agevolmente al traguardo finale, assicurandosi così il terzo posto (72-81).

BRADFORD 6,5 – Nei primi tre quarti porta a casa solo una buona prestazione a rimbalzo, ma si accende come al solito nel quarto periodo, quando si carica sulle spalle i compagni per l’accelerata finale che assicura la vittoria.

WILLIAMS 7 – Ottima presenza sotto i tabelloni con tante correzioni ai tiri dei compagni, soprattutto nei primi 20 minuti di gioco. Nel terzo e quarto periodo si spegne un po’, ma rimane sempre una presenza affidabile per tutto il match.

REYNOLDS 7,5 – Uno show balistico impressionante da parte di Reynolds, che oggi non sembrava in grado di sbagliare e conclude la partita con un ottimo 75 per cento dalla lunga distanza.

CONTI 5 – Non una serata brillante per lui, che nei suoi due minuti in campo praticamente riesce soltanto a commettere due falli.

FORRAY 7 – Bella partita per il capitano, che sfoggia una magnifica prestazione difensiva, soprattutto nel terzo periodo, dove limita alcuni dei giocatori più importanti di Napoli.

FLACCADORI 7 – Da un punto di vista realizzativo non è la migliore delle serate, ma dimostra grande maturità, non forzando troppi tiri e preferendo condividere il pallone con i compagni più in ritmo di lui.

SAUNDERS 7,5 – Buona partita da entrambi i lati del campo per Wesley, che, oltre a difendere bene, spesso tira fuori i bianconeri da situazioni spinose con il suo famoso tiro dalla media distanza.

MEZZANOTTE – N.E.

LADURNER 5,5 – Non riesce a incidere particolarmente nei suoi 11 minuti in campo. In particolare lo si vede più mollo del solito sotto i tabelloni.

CAROLINE 7,5 – Si conferma la roccia di questa squadra, capace di lottare in area per quaranta minuti e portare quasi sempre a casa risultati più che soddisfacenti.

MOLIN 8 – Ottima gestione della partita per coach Molin, che spesso smorza l’entusiasmo dei napoletani al momento giusto, sventando la minaccia di un recupero.

GEVI NAPOLI BASKET - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 72-81

(20-30; 15-16; 17-13; 20-22)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Bradford 10, Williams 11, Reynolds 17, Conti, Forray 7, Flaccadori 9, Saunders 12, Mezzanotte, Ladurner 2, Caroline 13. Allenatore: Emanuele Molin.

GEVI NAPOLI BASKET. Zerini 6, McDuffie 8, Pargo 15, Matera, Coralic, Velicka 13, Cannavina, Parks 14, Marini, Uglietti 2, Lombardi 8, Lynch 6. Allenatore: Stefano Sacripanti.