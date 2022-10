Basket Serie A, l'Aquila trionfa contro Treviso davanti al pubblico di casa. PAGELLE

Foto Aquila Basket

TRENTO. È la difesa la protagonista nelle prime azioni di questo esordio in casa trentina. Si gioca a ritmi bassi, cercando con pazienza una breccia difficile da trovare. I bianconeri riescono a prendere il comando guidati da un intensissimo Flaccadori, pronto a buttarsi su ogni pallone, ma non si staccano più di tanto da Treviso, mai a più di 5 lunghezze di distanza in questa prima frazione. Sul finale alcuni errori difensivi di Trento permettono agli ospiti di pareggiare, ma un canestro di Udom sul finale rimette avanti l’Aquila prima della sirena (17-15).

Nel secondo quarto la Dolomiti Energia si stringe nuovamente in difesa e allo stesso tempo riesce a trovare qualche soluzione in più in attacco, creando così un cuscinetto di 7 punti tra sé e i trevigiani, che invece faticano ad entrare in ritmo. A tenere a galla i biancoblu sono le iniziative di Banks, a tratti in grado di mettere in seria difficoltà la difesa trentina. Non è però abbastanza per riagganciare gli aquilotti, che tornano negli spogliatoi per la pausa lunga ancora avanti di 7 (33-26).

Per gran parte del terzo periodo Trento riesce a mantenere gli ospiti a debita distanza anche se non a mettere a segno una vera e propria fuga. I veneti ne approfittano per scatenare Sokolowski, che nella seconda metà del quarto lascia cadere una pioggia di triple rischiando di cancellare tutto il vantaggio dei bianconeri. Una nuova accelerata di Flaccadori impedisce alla Nutribullet di chiudere il divario, lasciando la Dolomiti Energia al comando all’inizio dell’ultima frazione di gioco (47-43).

Gli aquilotti riescono a sfruttare bene la propria situazione di vantaggio, aumentando la distanza dai trevigiani, sempre impegnati ad inseguire. Gli sforzi di Atkins nel pitturato, i canestri di Lockett, Grazulis e Crawford, accompagnati da una buona difesa collettiva, riescono a mantenere la Dolomiti Energia al comando, regalandole anche il massimo vantaggio della serata a +11. Negli ultimi minuti Treviso prova qualche incursione, ma non bastano le triple di Jantunen a ribaltare la situazione e i bianconeri si portano a casa la prima vittoria della stagione (66-57).

MORINA – N.E.

CONTI 7,5 – Bella partita per il giovane trentino. Come al solito si distingue per la difesa intensa, ma questa volta riesce anche a creare delle occasioni importanti per i compagni in fase offensiva.

FORRAY 6 – Partita un po’ sottotono per il capitano, che nonostante l’impegno non riesce ad andare a canestro con successo. Sempre apprezzata però l’intensità che mette in campo e che lo porta a conquistare 5 rimbalzi e recuperare 2 palloni.

ZANGHERI – N.E.

FLACCADORI 8,5 – Ottima partita per il numero 12, che esordisce con un primo quarto da 7 punti. Scende un po’ l’intensità nelle fasi successive, ma i suoi exploit spesso tolgono i bianconeri da qualche situazione spinosa.

UDOM 6 – Di sicuro l’impegno c’è e sul finale regala anche qualche soddisfazione, ma ogni tanto si lascia scappare qualche errore abbastanza evidente in difesa.

DELL’ANNA – N.E.

CRAWFORD 7 – Grande intensità per il numero 22, che in attacco si muove benissimo senza palla, facendosi vedere al momento giusto e mettendo insieme 11 punti per i bianconeri.

GRAZULIS 6,5 – Ci mette il suo anche se non brilla come in altre occasioni. Un po’ deludente a rimbalzo, dove non riesce ad ottenere grandi risultati.

ATKINS 8 – Nel pitturato è il punto di riferimento dell’intera squadra, una specie di perno attorno a cui spesso gira l’attacco trentino. Oltre a questo mostra delle buone intuizioni in difesa e una grande visione di campo, dimostrata dai suoi 5 assist.

CALAMITA – N.E.

LOCKETT 7 – Buon lavoro di difesa su Banks, che alla fine colleziona solo 7 punti e soprattutto 4 palle perse. A parte questo grande intensità in attacco che lo porta a trovare spesso la via del canestro.

MOLIN 8 – Una partita tenuta in mano dall’inizio alla fine, riuscendo sempre a schierare il quintetto migliore per il momento. Coach Molin conferma il duro lavoro fatto finora e porta a casa il primo risultato utile della stagione.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 66-57

(17-15; 16-11; 14-17; 19-14)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Morina, Conti 3, Forray, Zangheri, Flaccadori 17, Udom 5, Dell’Anna, Crawford 11, Grazulis 8, Atkins 11, Calamita, Lockett 11. Allenatore: Emanuele Molin.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET. Banks 7, Iroegbu 3, Sarto, Zanelli 2, Jurkatamm 3, Vettori, Sorokas 7, Faggian, Cooke 6, Jantunen 11, Sokolowski 16, Simioni 2. Allenatore: Marcelo Nicola.