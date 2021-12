Calcio serie C. Un Trento di rigore (VIDEO), Belcastro supera il Piacenza. I gialloblù alla quinta vittoria stagionale al Briamasco

TRENTO. Tre punti per il Trento nella gara contro il Piacenza. Il girone di ritorno di serie C inizia nel migliore dei modi per la formazione di Carmine Parlato che racimolano il quinto successo al Briamasco in questa stagione.

A decidere la sfida un rigore di Belcastro al 35' del primo tempo. I gialloblù non lasciano poi spazio al forcing degli ospiti e ottengono un'importante vittoria in ottica salvezza. Un bottino pieno che consente ai gialloblù di sorpassare gli emiliani in classifica.

Il match stenta a decollare con le squadre che si studiano a centrocampo e sono più attente a non scoprirsi; il primo sussulto è di Rabbi che riceve il pallone in area, controlla, si gira ma il suo sinistro si perde alto oltre la traversa.

La risposta del Trento è nella punizione da 25 metri di Pasquato con Libertazzi che alza in corner. Poi sul colpo di testa di Barbuti, c'è un tocco con il braccio di Marino: per l'arbitro è calcio di rigore.

Freddo dal dischetto Belcastro che trasforma il penality per il vantaggio trentino. La reazione del Piacenza è nella rovesciata di Rabbi su cross di Parisi con palla larga di poco. Prima dell'intervallo il Trento vicino a raddoppiare, ma Libertazzi disinnesca la punizione di Pasquato.

Nella ripresa il Piacenza prova ad alzare il baricentro alla ricerca del pari. Gli emiliani non riescono a costruire occasioni e sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi con Barbuti e Pattarello.

Gli ospiti cercano il forcing, senza però trovare spazi e gli spunti di Rabbi vengono imbrigliati dalla difesa trentina. Il punteggio non cambia più e il Trento si porta a 24 punti in classifica.

CLASSIFICA: Fc Südtirol 44**, Padova 42, Renate 39, Feralpisalò 39, Triestina 33*, Juventus Under 23 28, Virtus Verona 25*, AlbinoLeffe 25, Trento 24, Pro Vercelli 24*, Lecco 24*, Seregno 23, Piacenza 22, Pergolettese 22, Mantova 21, Pro Patria 21, Fiorenzuola 20, Legnago Salus 18, Pro Sesto 16, Giana Erminio 15

* una partita in meno

AlbinoLeffe-Pro Patria 1-1

Padova-Renato 2-0

Fiorenzuola-Feralpisalò 0-2

Mantova-Legnano Salus 2-0

Trento-Piacenza 1-0

Juventus under 23-Pergolettese 1-1

Pro Sesto-Giana Erminio 1-1

Seregno-Triestina 0-1