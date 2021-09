Europei di Trento, subito una vittoria per l'Italia. Ianeselli (IL VIDEO): ''Occasione di ripartenza per la città con lo sport più amato dai trentini''

TRENTO. Prima gara primo successo per la nazionale Azzurra e Trento già fa sognare gli appassionati di ciclismo con un Campionato Europeo che si è aperto come meglio non si poteva. L'Italia, infatti, si è aggiudicata la prova a cronometro della staffetta mista, di 44,8 chilometri con partenza dal Muse – Museo delle Scienze di Trento e arrivo a Piazza delle Donne Lavoratrici. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Alessandro De Marchi, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli hanno fermato il tempo in 51:59:01 battendo la Germania di 21 secondi.

Una manifestazione, quella degli Europei, che sta facendo registrare il tutto esaurito a livello di presenze negli alberghi e nelle strutture ricettive e che entrerà nel vivo delle sue gare nei prossimi giorni. ''Un'occasione di rilancio - ha spiegato a il Dolomiti il sindaco di Trento Franco Ianeselli - che parte dallo sport più amato dai trentini e da una disciplina che può rappresentare una grande occasione per il turismo. Un turismo intelligente, che cerca il rapporto con la natura, con la cultura ed è un'occasione di riflessione per il futuro della città''. E quindi un'occasione anche per guardare allo sviluppo, in chiave ciclabile della città, con più piste ciclabili e servizi.

Intanto la Provincia fa sapere che nella prima giornata di gare non si è creata nessuna particolare criticità. Per domani le gare della manifestazione sono previste nello stesso circuito della giornata odierna.



Ecco le strade chiuse giovedì 9 settembre

dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 18: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via del Ponte, via Stella, strada provinciale 90 (fino a rotatoria Aldeno e ritorno), strada provinciale 21 via della Gotarda, via Nazionale, via S. Vincenzo, via Madonna Bianca, via Degasperi, via Monte Baldo, via Olivetti.