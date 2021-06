Il fighter trentino Vettori combatte per la cintura di campione del Mondo delle arti marziali miste. A poche ore dalla sfida contro Israel Adesanya

E' la prima volta che un fighter italiano è in lotta per il titolo iridato e l'atleta di Mezzocorona affronta il campione in carica alla Gila River Arena di Glenzale in Arizona. Vettori è reduce da 5 vittorie consecutive e sfida il nigeriano Adesanya

PHOENIX (Stati Uniti). Ancora poche ore e poi il trentino Marvin Vettori entra in gabbia per il match che vale la cintura dei pesi medi Ufc della Mma. L'avversario sulla strada del mondiale è Israel Adesanya.

E' la prima volta che un fighter italiano è in lotta per il titolo iridato e l'atleta di Mezzocorona affronta il campione in carica alla Gila River Arena di Glenzale in Arizona, il main event di Ufc 263, riunione organizzata da Ufc, la promotion più importante a livello globale per quanto riguarda questo sport.

Il lottatore trentino, reduce da cinque vittorie consecutive, è salito al numero 3 del ranking di categoria e si è guadagnato il diritto di sfidare l’attuale campione del Mondo: si preannuncia un match di altissimi livello. Il 27enne Vettori arriva da una serie di successi importanti.

Nel 2019 ha sconfitto con verdetto unanime Cezar Ferreira e Andrew Sanchez, nel 2020 ha sottomesso Karl Roberson; poi l’impresa contro Jack Hermansson e la netta affermazione contro Kevin Holland l'aprile scorso. Così si è guadagnato il ticket per il match più importante della carriera.

L’ultima sconfitta di Vettori risale al 14 aprile 2018, proprio contro Israel Adesanya. Il 27enne aveva tenuto testa al nigeriano, che ai tempi non deteneva la cintura dei pesi medi, e venne sconfitto per split decision: 2 giudici in favore dell’africano (29-28), 1 a favore dell’azzurro (29-28).

Il nigeriano Adesanya è imbattuto tra i pesi medi, ma il suo ultimo incontro risale a un paio di mesi fa, quando è stato sconfitto dal campione del Mondo dei medio-massimi nel suo tentativo di salire di categoria. E la vigilia è stata tesa di provocazioni e battute, anche sui social. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn dalle 4 della notte tra sabato 12 e domenica 13 giugno.