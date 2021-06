Riccardo Sbertoli in cabina di regia: dopo Lavia e Pinali, a Trento un altro giovane. Trentino Volley vuol far nascere una squadra di grandi talenti

Classe '98, il palleggiatore meneghino ha già al proprio attivo sei stagioni in Superlega. Si tratta del terzo acquisto dopo gli ingaggi di Lavia e Pinali e ora si attende l'arrivo di Kaziyski e del nuovo libero per completare un roster che potrà contare sui confermati Michieletto, Cortesia, Podrascanin, Lisinac, Sperotto, De Angelis e Cavuto, quest'ultimo al rientro dal prestito a Ravenna

Riccardo Sbertoli, qui in maglia azzurra, nuovo regista della Trentino Volley

TRENTO. Il dado è stato tratto mesi fa e la Trentino Volley continua nel percorso stabilito e intrapreso. Dopo Lavia e Pinali alla corte di Angelo Lorenzetti approda un altro dei giovani più talentuosi del panorama pallavolistico italiano: il "dopo" Giannelli sarà affidato alle mani di Riccardo Sbertoli, palleggiatore classe '98 in arrivo dal Powervolley Milano.

Toccherà al 23enne originario del capoluogo lombardo raccogliere dunque l'eredità lasciata dall'alzatore bolzanino, trasferitosi a Perugia qualche settimana fa e dirigere le operazioni nella metà campo gialloblu, nella quale troverà altri giovanissimi quali Pinali (classe '97), che potrebbe essere l'unico opposto di ruolo del roster, e gli schiacciatori Lavia (classe '99) e Michieletto (classe 2001).



Nonostante la giovane età, Sbertoli è un palleggiatore con già un'ottima esperienza in Superlega, avendo esordito nella massima serie nel 2015, quando Milano acquista il suo cartellino dal Segrate, società nella quale il nuovo regista trentino è cresciuto, militando anche in B2 e B1, inserendolo immediatamente nel roster della prima squadra.

La trattativa è stata lunga ed è decollata dopo la partenza di Giannelli in direzione Umbria: Sbertoli arriva nel capoluogo con grande determinazione e la voglia di cimentarsi, per la prima volta, anche in Champions League e Supercoppa.

"Nel 2010, quando ho iniziato a giocare a pallavolo - racconta ai canali ufficiali di Trentino Volley -, Trento vinceva scudetti, Champions League e Mondiali a ripetizione ed era la società di riferimento: obiettivamente è difficile dire "no" ad un club così importante nel momento in cui questo ti cerca. Quella di Trento è una nuova sfida per me e lavorerò al massimo per migliorare e raggiungere il mio "top level", visto che sono convinto di non aver ancora espresso tutto il mio potenziale come giocatore".

Stabilmente nel giro azzurro da diversi anni e prossimo alla convocazione alle Olimpiadi di Tokyo ("partecipare ai Giochi a cinque cerchi è sempre stato uno dei miei sogni e adesso lo vedo molto vicino, grazie anche alle esperienze da titolare alla World Cup 2019 e alla VNL 2021), nel corso dell'ultima kermesse disputata a Rimini ha avuto modo di giocare con Michieletto, Pinali e Cortesia, suoi futuri compagni di squadra a Trento.

"Abbiamo creato un'ottima intesa - prosegue Sbertoli - e non mi riferisco solamente agli aspetti tecnici. Durante le ultime settimane mi prendevano in giro, perché la trattativa c'era, era avviata ma non ancora conclusa. Ogni volta che rispondevo al telefono speravano fosse la chiamata "giusta" per chiudere il discorso. Con Michieletto siamo entrati immediatamente in sintonia sin dai primi allenamenti svolti all'Acqua Cetosa a Roma già nel mese di maggio. È un giocatore dal grande talento".

E adesso, prima di approdare a Trento, sotto con le Olimpiadi, con il nuovo regista della formazione trentina che parteciperà alla spedizione che si dirigerà verso Tokyo e andrà a caccia dell'unico grande titolo che manca ancora nella bacheca della selezione azzurra.

"Spero di arrivare alla "Blm Group Arena" più tardi possibile - conclude sorridendo - perché dopo le Olimpiadi c'è l'Europeo e spero di far parte anche del gruppo che affronterà la massima rassegna continentale. Poi la mia testa sarà tutta per Trentino Volley, visto che ci attenderà una stagione con tantissimi appuntamenti".

A Trento Sbertoli ritroverà i tre compagni di nazionale Michieletto, Pinali e Cortesia, oltre a Lavia e ai due centrali Lisinac e Podrascanin, entrambi confermati dalla scorsa stagione. Quasi sicuramente resteranno anche Sperotto, che sarà dunque il secondo palleggiatore, De Angelis, il "vice" libero di chi prenderà il posto di Rossini e Cavuto, al rientro dal prestito a Ravenna. Si attende anche l'annuncio del ritorno in gialloblu di Matey Kaziyski che, all'occorrenza, sarà anche l'alternativa in posto 3 a Pinali nel caso in cui non arrivasse uno specialista del ruolo e la rosa venisse chiusa a 12 elementi.

E Lucarelli? Formalmente lo schiacciatore verdeoro è ancora un giocatore di Trentino Volley, ma sicuramente non giocherà con il club di via Trener nella prossima stagione. La Lube Civitanova, che sta cercando con insistenza da mesi il giocatore e il sodalizio trentino non hanno ancora trovato l'accordo e alla finestra c'è il Minas, che potrebbe fare lo "sgambetto" ai marchigiani. In uscita anche Kooy, ancora alla ricerca di una sistemazione.