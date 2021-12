Ritorna in Trentino la boxe olimpica. Dodici incontri spettacolari, pugili di alto livello tecnico e ottima preparazione fisica incrociano i guantoni a Rovereto

L’evento sportivo, organizzato dalla Rovereto Boxe in collaborazione con la Boxe Nicotera di Bolzano, si svolgerà sabato 11 dicembre. Prima degli atleti e delle atlete Elite, Junior e Youth, sarà il turno dei giovanissimi dai 5 ai 13 anni

ROVERETO. La grande boxe olimpica torna nella città della Quercia. Ventiquattro atleti e atlete delle categorie Elite, Junior e Youth si confronteranno sabato pomeriggio sul ring della palestra del cento sportivo della Baldresca in via della Roggia per il “Rovereto boxing day”.

Dodici incontri che si preannunciano spettacolari perché a incrociare i guantoni saranno pugili di alto livello tecnico e di ottima preparazione fisica.

L’evento sportivo, organizzato dalla Rovereto Boxe in collaborazione con la Boxe Nicotera di Bolzano, si svolgerà a partire dalle 17 di sabato 11 dicembre.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare al numero 340 – 0717425.

Prima degli atleti e delle atlete Elite, Junior e Youth, sarà il turno dei giovanissimi dai 5 ai 13 anni che combatteranno, divisi in quattro classi di età, per il Criterium Giovanile e la selezione per la Coppa Italia.