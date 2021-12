Sono Wout Van Aert e Fem Van Empel i vincitori della prima tappa in val di Sole di coppa del Mondo di ciclocross sulla neve

Foto di Daniele Molineris

VERMIGLIO. Sono Wout Van Aert e Fem Van Empel i vincitori della prima tappa di ciclocross sulla neve. Un progetto ambizioso da val di Sole e Flanders Classics, la società organizzatrice della coppa del Mondo della specialità. Un'iniziativa che ha preso forma domenica 12 dicembre con la prima tappa del massimo circuito mondiale.

“L’esperimento è riuscito - commenta Fabio Sacco, direttore dell'Azienda per il turismo val di Sole - speriamo che il ciclocross possa diventare una nuova tradizione del nostro territorio. Stiamo già ragionando sulla data del prossimo anno, questa disciplina è un filo rosso fra la mountain bike, che ormai è legata al nostro territorio, il mondo del gravel, che vogliamo sviluppare, e il turismo invernale".

A scaldare gli atleti, a dispetto delle temperature sottozero di Vermiglio, è stata una cornice di pubblico fantastica, appassionati e curiosi, arrivati da tutto il Nord Italia e anche dall’estero. Oltre 4 mila le presenze, il cui entusiasmo conferma la bontà dell’intuizione di val di Sole. "E' stato un successo sorprendente - dice l'assessore Roberto Failoni - complimenti ai vincitori e a chi ha organizzato un evento spettacolare in una location unica. Il Trentino si conferma all’avanguardia negli eventi sportivi, e sempre di più nel mondo del ciclismo".

Capitolo gare. In una parola: imbattibile. Wout Van Aert ha imposto la sua legge anche sulla neve di Vermiglio. Il fuoriclasse belga si è lasciato alle spalle il connazionale Michael Vanthourenhout, autore di una grande prestazione, mentre il britannico Tom Pidcock è salito sul terzo gradino del podio al termine di una gara tutta in rimonta.

“La prima volta del ciclocross sulla neve è una sfida vinta da Val di Sole e dal Trentino - spiega Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione ciclistica italiana - speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro della disciplina e per un inserimento nel programma olimpico".

Spettacolo doveva essere anche in ambito femminile e spettacolo è stato in questa prima gara a Vermiglio. In scena un duello generazionale tra l’astro nascente della disciplina, Fem Van Empel, 19 anni e una capacità di guida sulla neve a tratti impressionante, e la campionessa affermata Marianne Vos, tornata a cimentarsi con il ciclocross dopo due mesi di pausa ma già affamata e in grande spolvero. Terzo posto per la canadese Maghalie Rochestie davanti all’altoatesina Eva Lechner, autrice di una buona prestazione nella gara di casa.

"Oggi possiamo parlare di un grande successo, due gare bellissime e tante persone entusiaste. Con Val di Sole e UCI abbiamo creato un evento che rimarrà nella storia e nella memoria di tutti. Credo che oggi il Ciclocross abbia fatto un passo verso le Olimpiadi, e spero potremo continuare a lavorare insieme per perseguire questo obiettivo", conclude Tomas Van den Spiegel (Ceo di Flanders Classics).