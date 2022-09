A Cavallino-Treporti successo per l'Aquila Basket nella semifinale contro Treviso

I bianconeri con un’ottima difesa di squadra e grazie anche ai 20 punti di Diego Flaccadori e al finale in crescendo di Grazulis (14) battono la Nutribullet dopo 40’ in controllo

Foto Daniele Montigiani - Aquila Basket Trento

CAVALLINO-TREPORTI. L'Aquila Basket vince contro la Nutribullet Treviso nella semifinale del trofeo “Dalla Riva” a Cavallino-Treporti, i bianconeri giocano 40’ in cui controllano ritmo del gioco e punteggio, trovando tanti protagonisti diversi in attacco (ben sei giocatori sopra quota 9 a referto) e trovando nella propria intensità difensiva il fil rouge che unisce tutto il match. Finisce 80-70 per i bianconeri.

La Dolomiti Energia Trentino giocherà domani, sabato 10 settembre, alle 20.30 contro la vincente della sfida tra Venezia e Virtus Bologna.

Miglior realizzatore di serata, tra i ragazzi allenati da coach Lele Molin, un Diego Flaccadori da 20 punti e 7/13 dal campo; 14 a referto per Andrejs Grazulis, autentico mattatore dell’ultimo quarto e autore di un brillante 4/4 da tre. Tredici punti e sei rimbalzi per Darion Atkins.

NUTRIBULLET TREVISO - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 70-80

(12-21, 32-39; 45-54)

Nutribullet Treviso: Banks 17 (4/4, 1/3), Iroegbu 14 (1/4, 3/5), Sarto 4 (2/3, 0/1), Torresani (0/1, 0/2), Tadiotto ne, Zanelli 8 (0/3, 2/7), Vettori ne, Sorokas 13 (2/3, 1/3), Faggian 5 (0/2, 1/2), Cooke 7 (3/7), Falqueto , Simioni 2 (1/4, 0/4). Coach Nicola.

Dolomiti Energia Trentino: Gaye ne, Conti (0/1, 0/1), Spagnolo 10 (4/8, 0/1), Forray 5 (0/3, 1/1), Flaccadori 20 (7/10, 0/3), Calamita, Udom 9 (4/7, 0/2), Dell’Anna ne, Grazulis 14 (1/6, 4/4), Atkins 13 (6/12, 0/1), Lockett 9 (3/3, 0/3). Coach Molin.