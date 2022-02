Al Trento arriva "il doge" Riccardo Bocalon: vestirà la maglia numero 10

Il Trento piazza il colpo invernale: è ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Riccardo Bocalon dal Venezia: "Ringrazio i tifosi per l'entusiasmo perchè ne avevo davvero bisogno, onorerò la maglia come merita"

TRENTO. Il Trento piazza il colpo invernale: è ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Riccardo Bocalon dal Venezia. Con i lagunari "il doge" ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2020-2021, segnando la rete decisiva nella sfida playoff contro il Cittadella. Il centravanti veneto vanta 135 reti tra serie B, C e Coppa Italia.

Chiamato in causa per risollevare le sorti del reparto avanzato gialloblù, apparso in evidente difficoltà nelle ultime uscite, Bocalon vestirà la maglia numero 10. Il club di Via Sanseverino ha totalizzato fin qui 19 reti, di cui solamente 3 nelle ultime 10 uscite. Classe 1989, insieme a Pasquato andranno a formare un tandem d'attacco d'esperienza e classe. Gli altri componenti della squadra lì davanti, Barbuti e Chinellato, fin qui non hanno convinto appieno, con quest'ultimo che da riserva ha collezionato ben due espulsioni dirette a fronte degli 0 goal segnati. Per Barbuti, invece, solo due reti, di cui una su calcio di rigore. Chiara quindi la scelta della dirigenza di andare a mettere mano a un reparto che, se puntellato a dovere, potrà regalare ricche soddisfazioni alla luce dell'ottima difesa (imbattuta da oltre 450' minuti) e che ha fin qui permesso al Trento di navigare nella metà della classifica.

"Finalmente, sono felice di indossare questa maglia - commenta Bocalon - appena ho avuto l'okay della trattativa mi sono messo subito in macchina. Sono fermo da molti mesi e non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Ringrazio i tifosi per l'entusiasmo perchè ne avevo davvero bisogno, onorerò la maglia come merita".