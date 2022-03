Basket Eurocup, per Trento i playoff sono ormai un miraggio. Bruciante sconfitta in Polonia. PAGELLE

WROCLAW. Serata decisiva per I trentini contro lo Slask Wroclaw. Per capitan Forray e compagni si tratta di una partita che potrebbe decidere il futuro della spedizione europea. Con l’esclusione del Lokomotiv dalla competizione si è infatti aperto un posto in più per passare alla prossima fase del torneo e i punti in più in caso di vittoria permetterebbero all’Aquila di superare proprio i polacchi, diretti concorrenti per l’accesso ai playoff. Non sarà però un’impresa facile: lo Slask è una squadra solida con una chimica ormai consolidata da anni, mentre Trento entra in campo priva di Saunders e Williams, due giocatori molto importanti per le rotazioni di coach Molin.

Il primo quarto non inizia bene per i trentini, che sentono la mancanza del proprio lungo titolare e non riescono a limitare Dziewa, che da solo ne mette 14, lasciando ai polacchi il comando della partita. Nel corso dei dieci minuti però i bianconeri cominciano a trovare il ritmo e a mandare a bersaglio sempre più tiri, finché, proprio nelle ultime azioni del periodo, Reynolds e Forray firmano il -3 con due triple consecutive (23-20).

La Dolomiti Energia torna in campo con uno stile di gioco molto più tranquillo e pensato che le permette di prendere in mano le redini della situazione e avere rapidamente ragione dello Slask, prendendosi il primo vantaggio della partita. I polacchi non si fanno però seminare, rimangono sempre a circa due possessi di distanza dai bianconeri e a meno di un minuto dalla fine del periodo riacciuffano l’Aquila a quota 40. Gli ospiti provano a rimettere la testa avanti prima della pausa lunga, ma non centrano il proprio obiettivo, tornando negli spogliatoi in perfetta parità con i padroni di casa (40-40).

Nella seconda metà di gioco i bianconeri tornano a faticare, mentre lo Slask mette la freccia ed effettua il sorpasso, arrivando a toccare il +9. I trentini fanno fatica a trovare la via del canestro, collezionando solo 5 punti dalle mani di Mezzanotte per la maggior parte del quarto. Solo sul finale i bianconeri sembrano ritrovare un po’ di energie, tornando a -5 con il tiro libero di Bradford e la tripla di Reynolds (54-49).

C’è ancora tempo per cambiare le sorti della partita, ma la Dolomiti Energia sembra non riuscire a trovare la ricetta giusta. Kolenda trova 5 punti facili nelle prime azioni del quarto e rispedisce una Trento sempre più in difficoltà a -10. Il duo Caroline-Reynolds risolleva lo spirito degli ospiti, caricandosi la squadra sulle spalle e facendola risalire a -4. Il sollievo però dura poco: con lo sforzo congiunto di Trice e dei suoi lunghi lo Slask distanzia nuovamente l’Aquila, toccando il massimo vantaggio a +12 con appena due minuti da giocare. I tentativi dei trentini di recuperare si rivelano purtroppo vani e così i bianconeri perdono la partita e realisticamente anche la possibilità di centrare l’obiettivo playoff di Eurocup (77-68).

JOHNSON 6 – Una prestazione di sicuro non brillante, ma solida. Dominique dona una certa stabilità alla squadra quando è in campo, sia in attacco che in difesa. Peccato per il suo tiro da tre punti, che questa sera era decisamente fuori forma (0/4).

BRADFORD 6 – Non la miglior partita dal punto di vista offensivo, ma compensa nella metà campo opposta. Inoltre riesce a conquistare 4 rimbalzi e a servire 3 assist ai propri compagni.

WILLIAMS – N.E.

REYNOLDS 5,5 – Da parte sua ci si poteva aspettare una maggior precisione al tiro, ma il numero 5 non riesce a prendere le misure coi canestri dei polacchi, concludendo con il 20% da due e il 33% da tre.

CONTI 6 – Pochi minuti sul parquet, ma li usa bene, pressando l’attacco avversario e smerciando 3 assist ai compagni.

FORRAY 7 – Come sempre è l’ultimo a mollare e cerca di spronare i propri compagni a fare lo stesso. Ai suoi 10 punti aggiunge anche una buona prestazione difensiva che culmina in due palloni rubati.

FLACCADORI 6 – Pecca in fase offensiva, dove raccoglie pochi frutti, ma si reinventa rimbalzista, catturando ben 7 palloni sotto le plance.

MEZZANOTTE 6,5 – Contro i lunghi avversari fa quello che può, ma almeno ci prova. Riesce inoltre a portare a casa 7 punti. Peccato per le triple nell’ultimo quarto che non centrano il bersaglio.

LADURNER 5,5 – Nonostante un buono sforzo difensivo Max non riesce ad esprimersi al meglio in attacco, dove sembra avere una sola arma: il tiro dal mezzo angolo. Pecca anche a rimbalzo, conquistandone soltanto uno in una serata dove avuto molto spazio data l’assenza di Williams.

CAROLINE 7 – Seppur estremamente limitato dai falli commessi non si perde d’animo e continua a dare battaglia nel pitturato, riuscendo a portare a casa ben 20 punti e 7 rimbalzi. A macchiare una performance per il resto ottima ci sono le 4 palle perse.

RUDOVIC – N.E.

MOLIN 5,5 – Di sicuro non deve essere stato facile affrontare questa sfida privo di due giocatori importanti come Williams e Saunders, ma soprattutto nel finale il coach non riesce a tenere bene la squadra, che scivola su alcuni dettagli fondamentali e perde quindi la partita.

SLASK WROCLAW – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-68

(23-20; 17-20; 14-9; 23-19)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Johnson 8, Bradford 3, Williams, Reynolds 11, Conti, Forray 10, Flaccadori 5, Mezzanotte 7, Ladurner 4, Caroline 20, Rudovic. Allenatore: Emanuele Molin.

SLASK WOCLAW. Trice T. 21, Kolenda 4, Karolak 3, Kanter 10, Justice 5, Trice D., Wojcik, Dziewa 25, Gabinski, Tomczak, Meiers 1, Ramljak 8. Allenatore: Andrej Ulep.