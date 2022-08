"Emozioni da urlo": si torna al palazzetto con la campagna abbonamenti di Aquila Basket: ''Prezzi invariati e agevolazioni per le famiglie''

Foto Aquila Basket

TRENTO. Emozioni da urlo. Questo non è solo il claim della nuova campagna abbonamenti di Aquila Basket, ma anche una promessa in vista della stagione che si prospetta. “La pallacanestro è emozione e noi cercheremo di darne il più possibile”, rimarca il presidente Luigi Longhi alla presentazione della campagna tenutasi oggi, lunedì 8 agosto, all’Aquila Store. “Quest’anno poi sarà una stagione molto lunga e ricca di partite di altissimo livello, sia in Eurocup che in serie A, vista anche l’impennata degli investimenti nella pallacanestro italiana”.

Non solo, il prossimo anno marcherà anche il ritorno ufficiale (si spera) alla situazione pre pandemia e uno degli obiettivi più importanti postisi dalla Dolomiti Energia con questa nuova campagna è lavorare per far tornare i tifosi, storici e nuovi, a riempire il palazzetto.

Buone notizie per i tifosi più fedeli della società bianconera. Chi aveva sottoscritto un abbonamento durante la stagione 2019-20, poi interrotta a causa della pandemia, avrà diritto ad accedere ad una prima fase di acquisto che andrà dal 10 agosto all’8 settembre. In questi giorni infatti sarà possibile confermare il posto perso durante quella fatidica stagione, tornando così a tifare la squadra dal proprio sedile preferito. Anche gli abbonati 2020-21 avranno accesso agli abbonamenti in questa fase e potranno opzionare i posti non occupati dalla prelazione.

Dal 9 al 16 settembre partirà invece la seconda fase, in cui gli abbonati 2019-20 e 2020-21 potranno cambiare i propri posti in base alle disponibilità del momento. Infine, dal 17 settembre, la vendita sarà aperta a tutti all’Aquila Store di corso del Lavoro e della Scienza, 20, il lunedì dalle 15.00 alle 20.00 e da martedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00.

“Per venire incontro ai nostri tifosi abbiamo introdotto alcune novità - aggiunge il general manager Andrea Nardelli -. Per iniziare i prezzi sono rimasti uguali a quelli pre-pandemia, nonostante in altre piazze questi siano stati alzati. Non solo, nei settori curva, corner e gradinata, sono stati addirittura abbassati. Inoltre, per agevolare le famiglie, abbiamo creato un nuovo abbonamento dedicato ai bambini sotto i 12 anni. Infine, come già fatto lo scorso anno, sarà possibile pagare il proprio abbonamento in tre rate. Tutto questo per permettere ai nostri tifosi, che sono parte integrante e fondamentale della società, di tornare alla Blm Group Arena a divertirsi e a incitare la squadra".