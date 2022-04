La tappa a Thibout Pinot ma Romain Bardet si prende il Tour of the Alps: attacca e vince sull'ascesa di Stronach

La quinta e ultima frazione di Lienz incorona Pinot che ritorna alla vittoria dopo quasi tre anni, mentre in classifica generale Romain Bardet supera Pello Bilbao e si prende la maglia verde Melinda di leader

Foto di Tour of the Alps

LIENZ. L'ultima tappa è di Thibout Pinot, mentre Romain Bardet si prende il Tour of the Alps. Un'ultima frazione tutta transalpina quella Lienz-Lienz in Tirolo.

I due corridori francesi si sono presi la scena nella tappa conclusiva della gara che ha attraversato il Trentino, l'Alto Adige e il Tirolo.

La quinta frazione di 114,5 chilometri incorona Pinot che ritorna alla vittoria dopo quasi tre anni (l'ultimo successo datato 2019 sul Col du Tourmalet al Tour de France) e regola in volata lo spagnolo David de la Cruz.

Riflettori poi sulla classifica generale: il colpo è di Bardet, il corridore aveva dimostrato un ottimo stato di forma al traguardo di Primiero San Martino di Castrozza. Un Tour of the Alps condotto in posizioni di rilievo ma senza attaccare.

Il francese ha rovesciato il banco sulla durissima ascesa di Stronach: lì ha fatto la differenza e ha staccato Pello Bilbao per prendersi la maglia verde Melinda di leader sul decisivo traguardo di Lienz.

Tappa 1 | Cles-Primiero San Martino di Castrozza: Geoffrey Bouchard

Tappa 2 | Primiero San Martino di Castrozza-Lana: Pello Bilbao

Tappa 3 | Lana-Villabassa: Lannard Kaemna

Tappa 4 | Villabassa-Kals am Grossglockner: Miguel Angel Lopez

Tappa 5 | Lienz-Lienz: Thibaut Pinot

CLASSIFICA GENERALE:

1. Roman Bardet (Team Dsm)

2. Micheal Storer (Groupama Fdj) +0:14''

3. Thymen Arensman (Team Dsm) + 0:16''

CLASSIFICA GPM: Torstein Træen (Uno-X Pro Cycling Team)

CLASSIFICA GIOVANI: Thymen Arensman (Team Dsm)

CLASSIFICA SPRINT INTERMEDI: Thibaut Pinot (Groupama Fdj)

CLASSIFICA SQUADRE:

1. Groupama Fdj

2. Ineos +10:04

3. Bahrain Victorius 12:05