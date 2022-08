Linee semplici e dinamiche, ecco la nuova casacca di Aquila Basket firmata da Zelus. La presentazione alle celle ipogee di Melinda

La Dolomiti Energia sarà ancora una volta testimonial ufficiale di Ail del Trentino e il logo dell’associazione sarà così per l’undicesimo anno di fila in bella mostra sulla canotta da gioco della prima squadra bianconera

TRENTO. Una nuova maglia, una nuova squadra e una nuova stagione alle porte. Nel cuore della Val di Non, sotto alle preziose coltivazioni di mele, si è tenuta oggi, sabato 27 agosto, la conferenza di presentazione della nuova maglia Aquila Basket. Un evento di grande importanza in quanto segna l'apertura ufficiale del nuovo anno sportivo per la società di pallacanestro trentina, che ha svelato la seconda pelle che i propri aquilotti indosseranno nelle minimo 48 partite che li aspettano.

La nuova divisa, ideata e realizzata apposta per capitan Forray e compagni, è il frutto della collaborazione con Zelus, Nike e Gtz Distribution, arrivata ormai al terzo anno consecutivo. La casacca, caratterizzata da linee semplici e dinamiche, è solo il primo pezzo di un’intera collezione pensata per Aquila Basket e i suoi tifosi, che includerà anche una t-shirt e una felpa.

Al centro dell’attenzione durante l’evento di oggi non è stata solo l’uniforme bianconera, ma anche la location scelta per presentarla: le celle ipogee di Melinda in val di Non. Un impressionante complesso di gallerie sotterranee ricavate nella dolomia che al momento ospitano circa 30 mila tonnellate di mele (con progetti per l'espansione fino a 40 mila tonnellate e l'automatizzazione del processo di carico). Una grande opera, oltre che un perfetto esempio di economia circolare. Infatti, come sottolinea Ernesto Seppi, presidente di Melinda, le celle sono frutto del riadattamento di una miniera di dolomia e permettono all’azienda trentina di limitare le proprie emissioni, visto l’ambiente già naturalmente fresco delle celle (la temperatura si aggira attorno ai dieci gradi).

Molte le personalità di spicco presenti all’evento che hanno preso la parola. A parte il già citato Ernesto Seppi sono intervenuti anche Luigi Longhi, presidente di Aquila Basket, il presidente della Provincia Fugatti e l’assessore allo sport del Comune di Trento Panetta.

Qualche parola è stata poi spesa anche dai rappresentanti dei vari brand che quest’anno troveranno posto sulla maglia di Aquila. Tra questi spiccano i commenti di Marco Merler, amministratore delegato di Dolomiti Energia, che ha ricordato il compianto Massimo De Alessandri, scomparso poco più di un mese fa, e l’intervento di Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing che ha parlato di sinergia tra i brand del territorio. Concetto poi ripreso anche dal frizzante cavalier Podini, che con le sue battute ha saputo scaldare l’aria fredda delle celle ipogee. Sono poi intervenuti anche Antonio Aloisi di Itas e la direttrice marketing di Cavit Luisa Marinoni. A raccontare i dettagli della maglia invece è stato l’amministratore delegato di Gtz Distribution Riccardo Trolese.

Ultimo, ma non per importanza, è stato l’intervento di Roberto Valcanover, presidente di Ail Trento. L’associazione troverà anche quest’anno spazio sulla casacca della Dolomiti Energia, unica squadra di serie A ad includere una no profit tra gli sponsor di maglia. La collaborazione con l’associazione trentina dura da quasi vent’anni, da quando, nel 2001, venne a mancare a causa della leucemia Marcello Larentis, giocatore del settore giovanile e poi della prima squadra di Aquila Basket. Per sostenere l’attività di Ail Trentino i giocatori della Dolomiti Energia Trentino faranno da testimonial in diverse iniziative di sensibilizzazione, sia locali che nazionali, dell’associazione e nelle diverse raccolte fondi nazionali.