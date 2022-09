Sconfitta di misura per l'Aquila Basket contro il Bayern Monaco. Buon test per i bianconeri nella partita giocata a Brunico

Foto Daniele Montigiani - Aquila Basket Trento

BRUNICO. Finisce 66-62 lo scrimmage a porte chiuse tra il Bayern Monaco e la Dolomiti Energia Trentino. Arriva una sconfitta di misura per i bianconeri contro la formazione tedesca, attesa da una stagione da protagonista nella prossima Eurolega. L'Aquila Basket cede solo solo nel finale di partita dopo un match giocato a viso aperto e con buona personalità dai ragazzi di coach Lele Molin.

A Brunico va in scena un buon test per i bianconeri che, alla “prima” in maglia Aquila Basket di Andrejs Grazulis, hanno dato seguito a quanto mostrato nelle prime due uscite amichevoli contro Verona e Cremona.

Le scorribande di talento di Flaccadori e Spagnolo hanno ispirato un attacco che all’interno dei 40’ di gioco ha trovato tanti protagonisti diversi.

Alla fine il miglior marcatore della Dolomiti Energia è un Trent Lockett da 15 punti, in doppia cifra a referto anche Spagnolo (13) e Grazulis (11). Non è sceso in campo Luca Conti, tenuto precauzionalmente a riposo a seguito di una contusione al ginocchio rimediata in allenamento.

Dovrà fermarsi per un periodo di 6-8 settimane a causa di un problema alla schiena Max Ladurner: in seguito ad accertamenti strumentali gli è stata infatti diagnosticata una frattura intraspongiosa a un peduncolo vertebrale.