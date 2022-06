Sfuma il sogno scudetto per l'Under 15 di Aquila Basket, vince Milano. Coach March miglior allenatore del torneo e Placinschi nel quintetto top della manifestazione

A Pordenone l'Olimpia Milano batte i bianconeri nella finale nazionale. Resta comunque una grandissima cavalcata per i giovanissimi atleti dell'Aquila Basket. Sfuma il primo tricolore giovanile per la società di piazzetta Lunelli

PORDENONE. Sfuma il sogno scudetto per la formazione under 15 dell'Aquila Basket. I bianconeri si fermano in finale, troppo forte l'Olimpia Milano. Chiude il podio Latina, quarta piazza per la Virtus Bologna.

"Sono stati lunghi giorni di grande esperienza umana e sportiva – commenta coach Claudio March, premiato come miglior allenatore del torneo – in cui questi ragazzi hanno mostrato tutta la loro voglia di giocarsela a testa alta, vivendo quelle emozioni che il Covid aveva sopito per oltre due anni. E’ stato un torneo elettrizzante, di alto livello, ci siamo confrontati con tante realtà importanti e tanti ragazzi di talento: non abbiamo mai mollato, credo che torniamo a Trento con la consapevolezza di essere cresciuti tantissimo superando molte difficoltà e molti ostacoli. Abbiamo messo in campo tutti i fondamentali su cui abbiamo lavorato tanto, quest’anno e pure le stagioni precedenti. Sono orgoglioso di questo gruppo e di come abbia combattuto, il rammarico per la gestione di quegli ultimi istanti c’è ma sarà anche quella una lezione per le prossime sfide che ci attendono dal prossimo anno”.

La Dolomiti Energia Trentino non riesce a mettere in bacheca in primo scudetto giovanile della propria storia, un titolo già sfiorato dagli under 18 nel 2017.

Dopo la strepitosa affermazione contro la Virtus Bologna, la fantastica corsa dei bianconeri sbatte contro l'Olimpia Milano nella finale nazionale in Friuli Venezia Giulia.

A Pordenone finisce 67-59 per i meneghini con i trentini che giocano una partita di sacrificio e volontà fino all'ultimo minuto. Resta comunque una grandissima cavalcata per i giovanissimi atleti dell'Aquila Basket con il lungo Cesare Placinschi inserito nel miglior quintetto della manifestazione.

"Dopo 40' di fantastica battaglia sportiva lo scudettino Under 15 va all'Olimpia Milano: soli applausi per una Dolomiti Energia Trentino protagonista di un torneo da stropicciarsi gli occhi che ha riempito di orgoglio tutta Aquila Basket e i suoi tifosi", il commento sui social dei bianconeri.