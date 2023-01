Basket Serie A, Trento doma Varese. Molin: “Questo è quello che avrei voluto vedere da inizio stagione”. Le PAGELLE

Foto Aquila Basket

TRENTO. La Dolomiti Energia vince e convince nell’importante match contro la compagine di Varese. I trentini comandano per tutta la partita, rimanendo in vantaggio fin dal primo quarto. Nell’ultimo periodo i biancorossi tentano un ultimo disperato assalto, arrivando anche a -5, ma il sangue freddo dei padroni di casa permette loro di mettere a segno un’ultima fuga che vale la vittoria.

Coach Molin: “Dovevamo vincere e ci siamo riusciti e penso che l’abbiamo fatto con criterio e meritandolo. È stata una partita intensa, nella quale i ragazzi sono stati coesi nel perseguire gli obiettivi che ci eravamo dati. Abbiamo avuto anche qualche momento di difficoltà, ma abbiamo sempre reagito bene. È un importante segnale di reazione: quello che è successo in campo è quello che avrei voluto vedere fin dall’inizio della stagione, ma per varie situazioni non siamo riusciti sempre ad ottenere. Quello che abbiamo fatto stasera è qualcosa che è necessario ripetere. Stasera abbiamo giocato una partita di qualità diversa rispetto al nostro ultimo incontro con l’Openjobmetis, volevamo limitare il ritmo del loro attacco, impedirgli di correre e non concedergli seconde opportunità. È un lavoro che abbiamo fatto abbastanza bene, penso che possiamo ritenerci soddisfatti”.

Le PAGELLE

CONTI 5,5: Aumentano un po’ i minuti che gli vengono concessi in campo, ma stasera purtroppo non riesce a fare moltissimo. Probabilmente ha bisogno ancora di recuperare.

SPAGNOLO 8: Per lui 15 punti con qualche magia veramente impressionante. Poco da dire, ottima prestazione.

FORRAY 6,5: Tanta garra e voglia di vincere. Purtroppo viene un po’ penalizzato dai fischi.

ZANGHERI: N.E.

FLACCADORI 7: Partita un po’ on and off per il numero 12, che questa sera si trova spesso secondo violino invece che protagonista. A tratti però riesce ad emergere, togliendo le castagne dal fuoco alla squadra, soprattutto nell’ultimo quarto.

UDOM 5: In campo per 10 minuti, ma poco da mostrare. Il canestro non gli è amico e rispedisce indietro qualsiasi pallone da lui tirato. Non spicca nemmeno a rimbalzo. Da migliorare.

CRAWFORD 8: Incredibile exploit nel secondo quarto, quando lancia Trento in doppia cifra di vantaggio, ma in generale un ottimo sforzo per tutta la partita, evidente anche a rimbalzo, dove lotta su ogni pallone, e in difesa, dove colleziona 3 palle rubate.

LADURNER 6: Una prestazione tutto sommato solida e affidabile, anche se soffre un po’ la difesa dei lunghi avversari, subendo più di una stoppata.

GRAZULIS 7: Ingresso forse un po’ sottotono nel primo quarto, ma la sua partita va in crescendo e alla fine conclude con un bottino di 12 punti e 7 rimbalzi.

ATKINS 7,5: Questa sera è uno dei pilastri della squadra, soprattutto in attacco. Raccoglie 16 punti e 5 rimbalzi con qualche chicca come le triple del primo quarto.

CALAMITA: N.E.

LOCKETT 6: Senza infamia e senza lode. Fa quello che deve fare, ma non rimane sempre un po’ dietro le quinte.

MOLIN 8,5: Questa sera una gestione esemplare, senza mai perdere il polso della situazione, nemmeno nei momenti difficili dell’ultimo quarto.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – OPENJOBMETIS VARESE 90-80

(28-16; 23-25; 23-19; 16-20)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Conti 2, Spagnolo 15, Forray 7, Zangheri, Flaccadori 12, Udom, Crawford 17, Ladurner 2, Grazulis 12, Atkins 16, Calamita, Lockett 7. Allenatore: Emanuele Molin.

OPENJOBMETIS VARESE. Ross 16, Woldetensae 2, De Nicolao 6, Reyes 14, Librizzi, Virginio, Ferrero, Brown 14, Caruso 5, Owens 8, Johnson 15. Allenatore: Matt Brase.