Davide Mazzanti in arrivo a Trento: l'ex Ct della nazionale azzurra prenderà il posto di Sinibaldi sulla panchina dell'Itas femminile. E sarebbe subito sfida alla Egonu

TRENTO. La notizia ha del clamoroso ma è tutt'altro che destituita di fondamento. Anzi, le voci di corridoio raccontano che mancano solamente le firme sul contratto triennale e poi Davide Mazzanti, ex ct della nazionale azzurra di pallavolo femminile con cui ha conquistato un argento e un bronzo mondiali, un oro europeo e un successo in Nations League, sbarcherà a Trento e prenderà il posto di Marco Sinibaldi sulla panchina dell'Itas Trentino femminile.

La compagine gialloblù ha disputato un girone d'andata al di sotto delle attese, ma la società di via Trener non ha perso le speranze di mantenere la categoria: attualmente Olivotto e compagne sono infatti ultime in graduatoria con appena tre punti conquistati (una vittoria e una sconfitta al tie brek e 11 sconfitte "piene") ma, vincendo gli scontri diretti nella seconda fase di torneo, la salvezza sarebbe ancora possibile.

Serve, però, una brusca inversione di tendenza. Il giorno di Santo Stefano al "PalaTrento" arriverà la "corazzata" Conegliano e il risultato appare già scritto. Indipendentemente, però, da come andrà a finire la partita di lunedì Sinibaldi saluterà e, presumibilmente dal giorno successivo, toccherà a Mazzanti provare a risollevare le sorti delle gialloblù.

E, a quel punto, il tecnico marchigiano avrebbe a disposizione una decina di giorni per preparare il primo impegno del 2024 con l'Itas che il 7 gennaio sarà di scena a Milano contro la Vero Volley. Sì, proprio la formazione lombarda nella quale milita Paola Egonu, la giocatrice con la quale Mazzanti aveva avuto il clamoroso "strappo" prima e durante il recente campionato europeo. L'ex ct azzurro, che si era dimesso pochi giorni dopo la fine della massima rassegna continentale, aveva infatti relegato infatti in panchina la fuoriclasse di Cittadella, preferendole Ekaterina Antropova, l'astro nascente del volley azzurro.

Di lì le tantissime polemiche e la fine del "ciclo Mazzanti" con la panchina azzurra affidata, da qualche settimana, a Julio Velasco.

Ecco, allora, che il ritorno "in pista" di Mazzanti avverrebbe proprio contro la Egonu in una sfida impari (Milano è "ingiocabile" per Trento) per poi tuffarsi nel match da "dentro o fuori" contro Casalmaggiore, ultima spiaggia della stagione dell'Itas. Iin caso di successo pieno allora la musica potrebbe cambiare e il girone di ritorno assumere un significato diverso per il team trentino

Il progetto andrebbe comunque "oltre" la sola stagione attuale, indipendentemente dall'esito finale: in caso di retrocessione il sodalizio trentino andrebbe a caccia dell'acquisto dei diritti o, in alternativa, ripartirebbe dalla serie A2 con immediati propositi di risalita. Ma, a questo punto, con Mazzanti sul ponte di comando, quella in campo nel ritorno sarebbe una squadra molto diversa, capace anche di una clamorosa rimonta. Qualche giorno e se ne saprà di più, certo è che il "ribaltone" pare essere dietro l'angolo.

Di certo vi è che l'avventura di Marco Sinibaldi, arrivato nel capoluogo solamente pochi mesi or sono, sulla panchina di Trento pare proprio giunta al capolinea.