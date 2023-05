I Trento Thunders superano i Sentinels e si portano in zona playoff. La società di football americano lancia la formazione femminile: ecco le Valkyrie

Novità per la società del capoluogo, i Trento Thunders lanciano la formazione femminile. Le Valkyrie hanno già partecipato a un torneo raccogliendo la prima vittoria nelle tre gare giocate

TRENTO. Le scorse settimane sono state storiche per il movimento del football americano trentino, rappresentato dall’Asd Trento Thunders. Dopo quattro anni di intensi allenamenti e una costante campagna di reclutamento, la società è riuscita a iscrivere una selezione di ragazze al campionato italiano femminile di flag football, la versione senza contatto del più noto sport a stelle e strisce.

Le Valkyrie, questo il nome della formazione, hanno affrontato al campo Fersina di Trento, la Flag Academy di Trieste e le Aquile Ferrara nel primo torneo valido per il campionato nazionale di fine aprile. La squadra, allenata da Marino Cemin e Franco Fedel, non ha sfigurato, nonostante una sola vittoria raccolta in tre partite giocate.

Le dodici giocatrici dei Thunders, forti anche di due prestiti provenienti da Bengals Brescia e Cocai Terraferma (Venezia), hanno mostrato buone capacità atletiche e una notevole intensità di gioco, davanti al pubblico amico con la presenza anche del sindaco di Trento, Franco Ianeselli. Il prossimo impegno sarà il 28 maggio a Ferrara.

Ottime notizie anche sul fronte della squadra maschile nel campionato italiano a 9 giocatori. I gialloblù sabato 6 maggio hanno sconfitto a Gorizia i campioni d'Italia nel 2017, i Sentinels Isonzo. Una vittoria che proietta il Trento in zona playoff. La partita ha visto come protagonista, ancora una volta, il veterano Bruno Boscia, autore di ben quattro touchdown, tutti segnati su ricezione. Ottima, di conseguenza, anche la prova del quaterback Diego Vezzoli.

Da segnalare sono anche le ottime prestazioni del running back Francesco Pavanello, chiamato a un doppio lavoro dopo l’infortunio di Davide Boscia, e di Marco Mosaner, autore del quinto touchdown di giornata. In difesa si è distinto il giovane, ma già esperto, Leonardo Cattoi che ha guidato i trentini nella difficile impresa di fermare il potente attacco friulano, dotato di elementi fisicamente superiori ai gialloblù.

Il 35 a 18 finale segna un punto importante nella stagione dei Thunders, che sono chiamati a confermarsi nell’ultima giornata di girone, a Bolzano, contro i padroni di casa dei Giants, già battuti all’esordio stagionale.

La società, guidata dal presidente Francesco Ciaghi, è quindi impegnata sempre su più fronti, proponendo diverse possibilità sportive ai propri tesserati, senza dimenticare anche gli impegni nella coppa Italia di flag football da difendere dopo il successo del 2022.