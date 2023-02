Ibsa Next Gen Cup, Trento affonda Scafati e si qualifica ai playoff. Zangheri cecchino con 22 punti

TRENTO. La Dolomiti Energia torna a colpire. All’indomani della sconfitta contro la Reyer i trentini portano a casa un ottimo successo contro la Givova Scafati. Ad un primo quarto abbastanza equilibrato segue un’improvvisa accelerata di Trento, che lascia indietro i gialloblu. In un paio di occasioni i campani cercano anche di rialzare la testa, ma gli aquilotti non concedono neanche un centimetro e, a partire dal +23 di fine terzo quarto, gestiscono bene i 10 minuti finali, andando a prendersi comodamente la vittoria finale e strappando un biglietto per i playoff, ormai matematicamente raggiunti.

La cronaca:

La sfida tra Trento e Scafati si presenta subito come una ad alto ritmo. Tanta corsa e difese più aperte rispetto al match di ieri contro la Reyer permettono ai ragazzi di trovare più spesso il canestro. Il vantaggio passa di mano in mano un paio di volte, prima che un parziale di 10-0 della Givova lasci indietro la Dolomiti Energia. I trentini rientrano con forza dal timeout di coach Molin, trovando buone soluzioni che permettono loro di tornare ad un solo possesso di distanza prima della fine del quarto (21-18).

La situazione si ribalta nel secondo periodo, con un precisissimo Zangheri che, prima dalla lunetta e poi dall’arco, permette ai trentini di mettere la testa avanti (+4). Non riescono a segnare invece i gialloblu, in difficoltà con Caiazzo fuori dai giochi per un infortunio alla caviglia e Alesso attenzionato dalla difesa bianconera. È Improta ad interrompere il digiuno dei campani, chiudendo il parziale di 12-0 dell’Aquila, ma non basta a tornare in testa. I bianconeri rispondono infatti colpo su colpo ai tentativi di rimonta di Scafati, tenendoli indietro e andando alla pausa lunga sul +11 (30-41).

Continua a staccarsi la Dolomiti Energia nel terzo periodo, arrivando anche a toccare il +16. La Givova riesce però a ritrovare un po’ di ritmo, mandando a segno un piccolo break di 8-2 e riguadagnando il -10. Il tentativo di rimonta non passa di certo inosservato e i bianconeri decidono di schiacciare di nuovo l’acceleratore, proiettandosi a +25 con le triple di Zangheri e Morina e la presenza importante di Calamita in area. Il canestro sul finale di Improta è una magra consolazione per i campani, che si apprestano ad affrontare l’ultimo quarto partendo a 23 lunghezze dagli avversari (44-67).

Nell’ultima frazione di gioco a Trento non rimane che gestire saggiamente il tempo rimasto. I gialloblu fanno qualche tentativo di riaprire la partita, ma i bianconeri sono sempre pronti a rispondere, tanto che a meno di 4 minuti dalla fine il tabellone dice +29 a favore della Dolomiti Energia. A questo punto per Scafati non c’è nulla da fare se non cercare di limitare i danni: Alesso ed Improta cercano di accorciare il più possibile le distanze con qualche canestro, ma il risultato finale è già scritto e l’Aquila torna a casa con la vittoria (56-91).

GIVOVA SCAFATI - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 56-91

(21-18; 9-23; 14-26; 12-24)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Dei, Margoni 9, Savio 7, Morina 12, Pradi 3, Iobstraibizer 5, Gaye 7, Falappi 1, Diarra 1, Calamita 8, Dell’Anna 12, Zangheri 22. Allenatore: Giovanni Molin.

GIVOVA SCAFATI. Sanogo 2, Morvillo 3, Jallow, Caiazza 2, Langela, Pali 6, Rossano, Imade, Improta 18, Carolei 4, Alesso Rodriguez 21, Fonisto. Allenatore: Michelangelo Liquori.