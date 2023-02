Ibsa Next Gen Cup, Trento non fa il bis e cade contro la Reyer 53-61. Domani la sfida con Scafati

TRENTO. Il derby con la Reyer non favorisce i trentini, che collezionano la prima sconfitta della Next Gen di quest’anno. Dopo aver avuto la meglio su Napoli nella prima giornata della fase trentina, i bianconeri non riescono a fare il bis, perdendo contro gli orogranata dopo un mach altamente insidioso. Dopo un primo quarto equilibrato, Venezia domina nel secondo, andando alla pausa lunga con un consistente +14. I trentini rialzano la testa nel terzo, ma alla fine gli ospiti la portano a casa con un rush finale nell’ultima frazione di gioco.

I veneti raggiungono quindi Trento e Milano al primo posto del Girone B e sarà necessario vedere il risultato delle prossime partite per determinare chiaramente la classifica. Gli aquilotti rimangono comunque decisamente in corsa per i playoff, a cui accederanno le prime 4 squadre di ogni girone. Domani alle 12.00 i bianconeri tornano in campo alla Blm Group Arena contro la Givova Scafati, mentre domenica alle 18.00 chiuderanno la seconda fase della Ibsa Next Gen Cup con la sfida contro Brescia, sempre al palazzetto di Trento.

La cronaca:

Venezia scende in campo agguerrita e raccoglie velocemente i primi punti del match, portandosi avanti con i tiri di Barbero e Iannuzzi. Trento rimane però alle calcagna degli orogranata e riesce a ribaltare la situazione con 4 punti di un vivace Diarra e una tripla chirurgica di Dell’Anna, che catapultano i bianconeri a +5. Qualche pallone perso di troppo dei padroni di casa e un paio di buoni attacchi di Chapelli riportano gli orogranata a contatto prima della fine del primo quarto (12-12).

Nel secondo quarto l’imprecisione al tiro dei trentini e il martellante attacco della Reyer permettono a quest’ultima di ampliare il divario, mettendo 11 lunghezze tra sé e i padroni di casa (massimo vantaggio). Dopo 5 minuti la Dolomiti Energia è ancora a secco, complice la dura difesa dei lagunari, almeno fino a quando Morina non riesce a interrompere il digiuno di Trento dall’arco dei 6.75. Non basta però per tornare testa a testa con Venezia, che continua imperterrita a centrare il bersaglio, chiudendo il secondo quarto avanti di 14 (21-35).

L’Aquila torna in campo con rinnovata energia e va subito a segno con un parziale di 10-2, che riporta il vantaggio orogranata in singola cifra. Margoni, Morina e Dell’Anna guidano l’assalto dei padroni di casa, arrivando anche a sole 2 lunghezze dalla Reyer, che invece fatica a trovare soluzioni. È proprio la terza tripla di Margoni (11 punti nel solo terzo quarto) a riconsegnare finalmente il vantaggio agli aquilotti dopo un lungo inseguimento. Vantaggio che però non dura molto, dato che alla fine i veneti riescono a strappare i punti necessari a concludere il terzo quarto ancora avanti, seppure di un solo punto (42-43).

Nei primi minuti dell’ultimo periodo nessuna delle due formazioni riesce a impadronirsi dell’inerzia della partita. Le triple di Zangheri, Chapelli e Bolpin fanno passare il vantaggio da una squadra all’altra, senza che nessuno ne diventi padrone. A meno di 2 minuti dalla fine la Reyer cerca di dare un piccolo strappo al match, portandosi a +3 con 4 punti di Iannuzzi, una delle spine nel fianco dell’Aquila stasera. Un punto dalla lunetta di Bolpin mette gli orogranata a oltre un possesso pieno di distanza. Un canestro di Zangheri torna ad accendere le speranze della Dolomiti Energia, ma Iannuzzi le spegne subito con un sottomano tirato fuori dal cilindro per il nuovo +4. Ci pensa poi Barbero a chiudere la pratica dalla lunetta, facendo 2 su 2 e portando Venezia definitivamente fuori dalla portata dei bianconeri (53-61).

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – UMANA REYER VENEZIA 53-61

(12-12; 9-23; 21-8; 11-18)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Margoni 13, Savio, Morina 15, Pradi ne, Frigerio, Iobstraibizer, Gaye 3, Falappi, Diarra 3, Calamita 2, Dell’Anna 7, Zangheri 10. Allenatore: Giovanni Molin.

UMANA REYER VENEZIA. Gattel 2, Natale 2, Iannuzzi 16, Vanin 11, Chapelli 8, Eramo, Presutto 2, Pellizzon, Bolpin 10, Barbero 10. Allenatore: Alberto Buffo.

Classifica Girone B

EA7 Emporio Armani Milano 8 (4-1), Umana Reyer Venezia 8 (4-1), Dolomiti Energia Trentino 8 (4-1), Tezenis Verona 6 (3-2), Gevi Napoli 4 (2-3), Germani Brescia 4 (2-3), Givova Scafati Basket 2 (1-4), Virtus Emilbanca Bologna 0 (0-5).