Il 33enne Trentin guida la carica degli atleti di casa ai campionati italiani di Comano Terme: "I favoriti sono Zana e Ciccone ma mi giocherò le mie carte"

Il 33enne di Borgo Valsugana è uno dei corridori più attesi ai Campionati Italiani in Trentino (22-25 giugno). “I favoriti sono Zana e Ciccone, ma non mi do per vinto”. Cambio di programma per la giornata di giovedì 22 giugno: crono Uomini Elite con Filippo Ganna anticipata a mezzogiorno

COMANO TERME. Tra gli atleti di casa più attesi, Matteo Trentin guarda al campionato italiano sulle strade del Garda Trentino, delle Giudicarie Esteriori e della valle dei Laghi. La manifestazione è in agenda dal 22 al 25 giugno.

Il 33enne di Borgo Valsugana e portacolori del Team Uae Emirates, campione europeo nel 2018 e argento mondiale nel 2019, sarà in particolare ai nastri di partenza della gara in linea Uomini Elite di sabato 24 giugno.

"Il campionato italiano - spiega Trentin - è una gara che non mi ha mai sorriso per diversi motivi: a inizio carriera ho corso nella mia Valsugana e in val di Non ma i percorsi erano troppo impegnativi a livello altimetrico, e anche nelle edizioni che si adattavano di più non sono mai riuscito a disputare una bella corsa. Quest’anno si tornerà in Trentino, il percorso è molto impegnativo ma non mi do per vinto. Correrò in casa e farò di tutto per essere protagonista”.

Oltre a Trentin, la pattuglia dei trentini per la prova in linea maschile è nutrita e qualificata: da Gianni Moscon (Astana) ai fratelli Mattia e Davide Bais (Eolo-Kometa), da Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) a Daniel Oss (TotalEnergies), senza dimenticare Nicola Conci (Alpecin-Deceunick) e Riccardo Lucca (Green Project-Bardiani-CSF).

Reduce da due secondi posti di tappa al Giro del Delfinato, Trentin si è soffermato sul percorso di Comano Terme, indicando nell’ascesa di Cavrasto, inserita nel circuito finale, il passaggio decisivo. "E' una salita abbastanza lunga ma allo stesso tempo regolare. Scalatori come Zana e Ciccone, che sono i miei due favoriti, hanno un vantaggio, però corrono con pochi compagni di squadra, e questo fattore potrebbe rimescolare le carte. Rispetto a quando sono passato professionista, il campionato italiano è una corsa molto meno controllata", prosegue Trentin. "Noi atleti delle squadre World Tour corriamo spesso in inferiorità numerica rispetto ai capitani delle Professional italiane. Si assiste spesso a delle dinamiche di gara proprie di percorsi corti e nervosi, con la differenza che il chilometraggio al Campionato Italiano supera sempre i 220 chilometri. Per tutte queste ragioni sarà una corsa durissima”.

Oltre a Trentin, la Uae Emirates schiera altri tre atleti di livello, Alessandro Covi, Diego Ulissi e Davide Formolo, quest’ultimo Campione Italiano nel 2019 a Compiano. "Non siamo in tanti e per questa ragione la responsabilità di tenere cucita la corsa non sarà nostra. Dobbiamo aspettare i primi 170 Km per capire l’evoluzione della situazione. Di certo abbiamo le nostre opzioni da giocare: io sulla carta sono il meno scalatore, Ulissi e Covi sono due atleti molto forti e poi c’è Formolo che ha già vinto questa gara su un percorso, peraltro, abbastanza simile a quello di Comano".

Per esigenze logistiche e organizzative, queste ultime legate all’alto numero di partecipanti alle prove giovanili contro il tempo, gli organizzatori del Gs Alto Garda hanno comunicato delle variazioni sul programma delle cronometro di giovedì 22 giugno.

Saranno gli atleti delle categorie Juniores ad aprire la giornata a Sarche alle 9, seguiti da Uomini U23 alle 11, Uomini Elite – con la sfida fra Filippo Ganna ed Edoardo Affini, alle 12 e Allievi alle 15.30. La crono Uomini Elite sarà trasmessa in differita dalle 16 su Raisport.

Resta invece invariato il resto del programma. Venerdì 23 giugno la crono Donne Elite è prevista per le ore 14.30. Sabato 24 giugno invece avrà luogo la prova in linea Uomini Elite con partenza e arrivo a Comano Terme. Chiusura affidata domenica 25 giugno alla prova in linea Donne Elite, sempre con partenza e arrivo a Comano Terme. Le due gare in linea saranno trasmesse in diretta su Raidue.