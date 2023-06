Poker per Filippo Ganna, il piemontese non tradisce le attese e il Campionato italiano a cronometro in Trentino è suo

Tutto secondo pronostico nei Campionati italiani a cronometro, tricolore per la quarta volta negli ultimi 5 anni per Filippo Ganna

Foto di Tornanti.cc

COMANO TERME. Non ha tradito le attese Filippo Ganna, il favorito della vigilia si è laureato per la quarta volta negli ultimi 5 anni campione italiano Elite a cronometro.

Vittoria per Ganna nella gara di oggi, giovedì 22 giugno, a Sarche. Il piemontese della Ineos Grenadiers ha inaugurato la rassegna tricolore di Comano Terme, lasciandosi alle spalle nella crono riservata agli Uomini Elite Mattia Cattaneo (Soudal QuickStep), secondo a 24”, e Matteo Sobrero (Jayco Alula), terzo a 30”. Deludente la prova di Edoardo Affini: il portacolori del Team Jumbo Visma non ha mai trovato la miglior cadenza di pedalata chiudendo in settima posizione a 1’31” dal vincitore.

“Questa stagione - commenta Ganna - è stata piena di alti e bassi e la mazzata peggiore è stata quella al Giro d’Italia, perché avevo tanta voglia di farlo e finirlo bene, con una squadra che si è dimostrata ad alti livelli. Tornare a casa è stato un brutto colpo ma lo sport è così e bisogna sapersi rimettere in gioco e ritrovare la motivazione".

Prima della gara riservata agli Uomini Elite si sono disputate la prova Uomini U23, dominata da Bryan Olivo, e le crono Juniores che hanno visto i successi di Luca Giaimi e della trentina di Mezzocorona Alice Toniolli.

Arriva dal Trentino anche il campione italiano allievi: Alessio Magagnotti, originario di Avio e atleta nelle fila di una delle società sportive con più storia a livello giovanile, la Forti e Veloci. Tra donne allieve fa festa ancora la Breganze Millennium, stavolta con un’atleta vicentina, Linda Rapporti.

I campionati italiani di ciclismo su strada 2023 proseguono domani, venerdì, con l’ultimo titolo a cronometro in palio, quello dedicato alle Donne Elite. Le atlete si confronteranno sul medesimo percorso delle loro controparti maschili, 25,7 chilometri con partenza e arrivo a Sarche e la salita verso Passo San Udalrico nella prima metà della prova.

Anche per questo, i nomi di Elisa Longo Borghini, campionessa uscente di specialità, in gara con la maglia delle Fiamme Oro, e Marta Cavalli (Fdj Suez), sono i più indiziati per portare a casa l’ambita maglia tricolore, anche se dal pronostico non può essere certamente esclusa Vittoria Guazzini (Fiamme Oro), già iridata di specialità fra le Under 23. Prima partenza in programma alle ore 14:30.

PROGRAMMA E TITOLI

Giovedì 22 Giugno – Sarche

09:00 – Crono Donne e Uomini Juniores (Vincitori: Alice Toniolli e Luca Giaimi)

11:00 – Crono Uomini U23 (Vincitore: Bryan Olivo)

12:00 – Crono Uomini Elite (Vincitore: Filippo Ganna)

15:30 – Crono Donne e Uomini Allievi (Vincitori: Linda Rapporti e Alessio Magagnotti)

Venerdì 23 Giugno – Sarche

14:30 – Crono Donne Elite

Sabato 24 Giugno – Comano Terme

11:10 – Prova in Linea Uomini Elite

Domenica 25 Giugno – Comano Terme

13:00 – Prova in Linea Donne Elite