La Bike Transalp ritorna in val di Sole, quasi 1.000 bikers in rappresentanza di 40 Nazioni sui percorsi trentini

MALE'. La Bike Transalp ritorna in val di Sole. Tra le più vecchie e prestigiose corse a tappe d’Europa in mountain bike, che vede la partecipazione di quasi 1.000 bikers (di cui 140 italiani) in rappresentanza di 40 Nazioni. La nota manifestazione sportiva, 600 chilometri circa di lunghezza totale e ben 19 chilometri di dislivello distribuiti in 7 difficili tappe tra Austria (Tirolo) e Italia (Alto Adige, Lombardia e Trentino), arriva mercoledì 12 luglio con la tappa Bormio-Malé (Qui info).

La frazione in arrivo sul territorio della val di Sole (i primi atleti giungeranno verso le ore 12.30) è la prova regina della corsa, con 101 chilometri di lunghezza, ben 3.300 metri di dislivello e la lunga salita del leggendario Passo Gavia, passando poi per l’Alta Via Camuna fino al Passo Tonale e alcuni tratti della lunga pista ciclabile della Val di Sole da Fucine di Ossana a Malé.

Il giorno seguente, giovedì 13 luglio, è in programma invece la tappa Malé-Valle del Chiese, 71 chilometri e 2.500 metri di dislivello passando per la Val Meledrio, Madonna di Campiglio, Val Brenta, Val d’Algone, Tione e successivo arrivo a Roncone.

La 25esima edizione della Bike Transalp, alla quale si può gareggiare sia individualmente che in coppia, presenta un itinerario interamente nuovo, diverso da quello delle precedenti edizioni. Alla Bike Transalp possono prender parte sia atleti élite sia amatoriali, che sono comunque la maggior parte. Non ci sono però differenze tra élite ed amatori in quanto la squadra viene valutata nella categoria che corrisponde alla sua media d´età.. Tra i grandi favoriti al via anche la forte campionessa locale Lorenza Menapace, nonesa di Tassullo ma da molti anni residente a Terzolas.

La plurivincitrice di numerose gare 24 h e marathon, detentrice del record di dislivello accumulato con una mtb in 24 ore (10.840 metri di dislivello in solitaria totalizzati il 10 agosto 2022), gareggia in coppia con l’esperta amica francese Daniéle Troesch, presentandosi con la squadra Val di Sole Bike Land-Sisters.

Il prestigioso evento internazionale, organizzato dalle agenzie tedesche Delius Klasing Verlag GmbH e Yunique, con la collaborazione del Comune di Malé, Proloco di Malé e Azienda per il turismo val di Sole, è senza dubbio un ottimo strumento per consolidare e promuovere ulteriormente il prodotto mountain bike offerto da Val di Sole Bikeland, un autentico paradiso per gli amanti del mondo delle 2 ruote, visti i numerosi itinerari (gravity, easy,mtb, road), servizi e i molti eventi internazionali organizzati con successo, come la recente tappa della Coppa del Mondo di mtb svoltasi a Daolasa.