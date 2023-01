La Germania vince il team event sull'Alpe Cimbra, l'Italia si ferma ai piedi del podio

Biagio Foto

FOLGARIA. La Germania si conferma la squadra più forte sull'Alpe Cimbra. Dopo aver vinto la sfida Team Event del 2022, ha concesso il bis anche nell’edizione numero 52esimo del prestigioso evento giovanile, presentato per la sesta volta nel programma.

Teatro di gara dell'AlpeCimbra Fis Children cup la pista Dosso della Madonna di Costa di Folgaria, allestita dai tecnici dello Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra, coordinati dallo sci club Tts, in tempo record, solamente in un paio di giorni e con in gara ben 21 squadre di quattro componenti.

Secondo posto per la Norvegia, battuta per il fattore tempo, dopo aver concluso in parità la finale con due vittorie di manche a testa. Terza la Slovenia, che nella finalina di consolazione ha avuto la meglio sull’Italia. Nessun podio per la rappresentativa azzurra A, che aveva vinto l’edizione 2021, salendo in altre tre occasioni sul podio.

Davvero imbattibile il team tedesco, composto da Luisa Illig, da Corbinian Bernsdorf, dalla figlia d’arte Romy Ertl (la mamma è l'ex campionessa Martina Ertl) e da Quirin Lechner. Nella finale hanno vinto la batteria proprio Ertl e Lechner: grazie alle loro prestazioni più veloci sono riusciti a mettersi al collo la medaglia d’oro e ad avere la meglio sulla Norvegia, che schierava invece Eria Marie Groenalen, Elias Kvael, Julie Schei e Didrik Danielsen.

Un po’ di rammarico per il team Italia A, che non è riuscito a imporsi sul determinato quartetto sloveno. L’unica a vincere la propria sfida nella finale per il terzo e quarto posto è stata la vicentina che gareggia per il trentino Falconeri Ski Team, che ha chiuso con l’identico tempo della rivale slovena. Federico Massimilla e Lorenzo Cuzzupè, invece, si sono dovuti arrendere agli avversari per pochi centesimi, mentre Giulia Mariani è uscita dopo poche porte.

Il cammino della squadra tedesca ha visto subito il quartetto stabilire il miglior tempo in qualifica, quindi imporsi agli ottavi per 4 a 0 sulla Danimarca, battere poi la Polonia ai quarti e l’Italia in semifinale. Il team azzurro invece era partito con il quarto tempo in qualifica, la vittoria per 3 a 1 agli ottavi con il Kazakistan e l’altro passaggio di turno ai quarti per 3 a 1 con l’Austria B. Successivamente la sconfitta in semifinale con la Germania per 4 a 0 e l’altra delusione nella finalina con la Slovenia.

Uscita nella fase di qualificazione la squadra di Italia B, in pratica un team del Comitato Trentino, composto da Luca Loranzi, Ezio Scalfi, Martina Beccari e Dorotea Mobiglia. Purtroppo la fassana è caduta a metà del tracciato e quindi per la penalità assegnata il tempo complessivo è risultato il 17°, il primo degli esclusi.

Ora l'AlpeCimbra Fis Children cup prevede nel suo programma la cerimonia di apertura con rito olimpico, prevista per giovedì 26 gennaio a partire dalle 18.30, con partenza della sfilata della 40 nazioni iscritte davanti all’Hotel Vittoria e arrivo in piazza Marconi, dove è prevista l’accensione del braciere olimpico e il giuramento sportivo di atleti in rappresentanza di 6 nazioni nelle rispettive lingue di appartenenza.