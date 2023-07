Oltre 900 atleti ai nastri di partenza della Ledroman triathlon sprint race. Un appuntamento che ha già fatto registrare il sold out da alcune settimane

Tutto pronto per la nona edizione della grande sfida in Val di Ledro tra gli oltre 900 atleti nazionali e internazionali, pronti ad attaccare i record stabiliti da Andrea Secchiero nel 2015 e da Lilli Gelmini nel 2021

Foto di Dennis Pasini/Vitesse

LEDRO. E' tutto pronto per la nona edizione di "Ledroman triathlon sprint race", un appuntamento che ha già fatto registrare il sold out da alcune settimane. Ai nastri di partenza oltre 900 triatleti da oltre 14 nazioni.

“La Valle di Ledro può contare su ben tredici associazioni sportive, che con eventi come Ledroman contribuiscono allo sviluppo turistico di un territorio assolutamente vocato allo sport", commenta Luca Zendri, assessore sport e turismo del Comune di Ledro. "Grazie alla Triledroenergy e agli sponsor accogliamo nel nostro territorio atleti di grande livello, italiani ed europei, e questo ci consente di far conoscere la Valle di Ledro a un pubblico sempre più ampio".

La gara di domenica 9 luglio prevede le classiche tre prove di nuoto, bici e corsa). “In occasione dell'evento - dice Silvio Rigatti, presidente dell'Azienda per il turismo Garda Dolomiti - non solo gli atleti ma anche i loro accompagnatori scopriranno la bellezza di questa Valle. La gara di triathlon alimenterà ulteriormente l'afflusso turistico, perché i partecipanti arriveranno sul territorio già qualche giorno prima o si fermeranno qualche giornata dopo. Questo sottolinea l’importanza di eventi capaci di generare presenze turistiche: è questa la strategia di APT e Trentino Marketing per esprimere al meglio il potenziale del territorio”.

La prima prova che dovranno affrontare gli atleti sarà quella del nuoto su una distanza di 750 metri nel lido di Pieve da completare entro le 14.51, la seconda sarà invece quella in bici da corsa che prevede due giri di 10 chilometri ciascuno attorno al Lago di Ledro - con 140 metri di dislivello positivo complessivo - da concludere entro le 15.25. Infine la terza frazione sarà quella della corsa, per la quale i partecipanti dovranno percorrere 5 chilometri entro le 15.45.

“Gli eventi sportivi sono un traino importantissimo per il turismo", spiega Paola Mora, presidente del Coni Trentino. "Ledroman è una manifestazione cresciuta esponenzialmente grazie alla competenza e professionalità della Triledroenergy che, insieme alle altre associazioni ledrensi, ha permesso alla comunità di sentirsi sempre più partecipe di questi eventi”.

I record da battere saranno quello maschile (58’26”), stabilito dal milanese Andrea Secchiero nel 2015, e quello femminile (1h06’32”) fissato dalla veronese Lilli Gelmini nel 2021. Fra gli atleti di punta ai nastri di partenza spiccano i nomi di Alessandro Degasperi, Daniel Hofer, Emanuele Faraco, Mattia Zontini, Nicola Duchi (ambassador dell'Apt Garda Dolomiti), Chiara Lobba, Myral Greco, Sara Sandrini, Alberta Miori, Chiara Cavalli, Martina Dogana, Ludovica Severi, Sara Savoia e Chiara Cocchi, oltre ai detentori dei record.

“Il livello degli atleti è altissimo, sia a livello femminile che maschile. Saranno presenti i vincitori dell'anno scorso che vorranno ripetersi, così come Andrea Secchiero e Lilli Gelmini che puntano a difendere i record da loro stabiliti. Quello che ci rende più orgogliosi è l'affetto di tutti i partecipanti, che ogni anno ci stimolano a dare sempre di più: abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni perchè avevamo superato le mille adesioni, ed eccedere questo numero non ci avrebbe consentito di garantire la sicurezza di tutti, tema a noi molto caro. Questo è stato per me il primo anno da Presidente: da atleta era meno faticoso! Però l'affetto degli atleti sprona a migliorare sempre, grazie anche all'aiuto del mio team", conclude Andrea Salvi, presidente della Asd Triledroenergy. Presenti per la società anche Elena Caruffo e Giordano Maroni (quest'anno direttore di gara).

Ciascuno dei partecipanti avrà a disposizione un pacco gara, ovvero una busta tecnica all’interno della quale troverà: una cuffia (da utilizzare solo nella frazione a nuoto), il pettorale (con obbligo di applicarlo posteriormente durante la frazione in bici e anteriormente durante la frazione di corsa e vietato usarlo nella frazione nuoto, pena squalifica), il numero adesivo per la bici (da applicare sul cavetto del freno posteriore o sottosella), il numero adesivo per borsa personale (da utilizzare e applicare sulla propria borsa qualora i partecipanti volessero depositarla nello spazio riservato all’interno della zona cambio), il microchip per il cronometraggio elettronico da posizionare sulla caviglia sinistra, oltre ai gadget tecnici e pubblicitari e il buono pasto.