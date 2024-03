Dopo la morte di Stefano 'Stefi' Bernard annullata la Val di Fassa Running 2024: "Torneremo il prossimo anno anche per ricordare la sua figura"

La decisione è stata presa in seguito alla scomparsa del volontario Stefano 'Stefi' Bernard, deceduto a seguito dei traumi riportati durante l'incidente stradale dello scorso 30 giugno

TRENTO. E' stata annullata la Val di Fassa Running 2024, gara a tappe lungo un percorso di oltre 50 km tra le Dolomite fassane, tra le corse podistiche più partecipate del territorio trentino.

Il Comitato organizzatore, presieduto da Armando Mich, ha infatti deciso nei giorni scorsi di non inserire l'evento nel calendario delle manifestazioni estive.

Oltre ad alcune problematiche logistiche, nella scelta ha influito anche la recente scomparsa (lo scorso 20 febbraio) di Stefano 'Stefi' Bernard, rimasto vittima il 30 giugno scorso dell’incidente con un pulmino nel greto di un rio sopra Canazei mentre stava per andare ad allestire il ristoro in quota.

“Quello della Val di Fassa Running è soltanto un arrivederci all'edizione 2025 – precisa Mich – con l'obiettivo di proporre una manifestazione ancora più accattivante nei percorsi lungo i sentieri della nostra magnifica valle e nell’offerta extra sportiva. E sarà pure un’occasione per ricordare la figura di Stefano, straordinario collaboratore per anni del nostro Comitato”.

Bernard si trovava infatti alla guida di un pulmino che stava portando altri volontari al passo Sella, proprio in occasione della gara. All'altezza del viadotto sul Ruf de Antermont, il mezzo è sbandato sfondando il guardrail e finendo, capovolto, nel greto del torrente nonostante un albero abbia frenato la caduta, attenuando il volo di 7 metri.

Due i feriti gravi, tra i quali Bernard, subito portato al reparto di rianimazione dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Un calvario durato 8 mesi (le condizioni erano apparse da subito gravissime) e terminato, definitivamente, il 20 febbraio.