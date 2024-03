Per Sbertoli, operato a Milano, non se ne parla prima di un mese e mezzo. L'Itas Trentino corre ai ripari: ingaggiato il 24enne regista francese Matthieu Garcia

Nonostante la giovane età Garcia ha già alle spalle sei stagioni da titolare nella serie A francese. Il giocatore è già arrivato a Trento e sarà a disposizione di coach Soli già per la sfida di mercoledì 6 marzo, quando i gialloblù scenderanno in campo all'ex "Blm Group Arena" per gara 1 dei quarti di finale playoff contro Modena

A sinistra Riccardo Sbertoli (foto Trabalza), a destra il nuovo regista gialloblù Matthieu Garcia

TRENTO. Novità in regia per l'Itas Trentino, che poche ore fa ha annunciato l'arrivo del 24enne palleggiatore francese Matthieu Garcia, proveniente dall'Arago de Séte, formazione che milita nel massimo campionato francese.

Come è noto il palleggiatore titolare gialloblù Riccardo Sbertoli è incappato in un serio infortunio la scorsa settimana: nel corso della sfida di Champions League contro Berlino si è infatti procurato la frattura della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra ed oggi, martedì 5 marzo, è stato operato presso la clinica La Madonnina di Milano.

Come ampiamente preventivabile i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi (si parla di oltre un mese) e, dunque, con i playoff in vista - mercoledì sera l'esordio contro Modena - e con la doppia semifinale di Champions League alle porte, il club di via Trener ha deciso di correre ai ripari per affiancare un regista di livello ad Alessandro Acquarone, che certamente sarà titolare nella sfida di domani sera.

Non potendo pescare in Italia, il presidente Bruno Da Re ha guardato Oltralpe, ingaggiando Garcia che, nonostante la giovane età, ha già alle spalle sei stagioni da titolare nel massimo campionato francese con la maglia dell'Arago de Séte, club del quale è anche capitano.

“Ringraziamo Matthieu per l’immediata disponibilità che ci ha offerto per garantirci un prezioso contributo in un momento in cui eravamo a corto di palleggiatori - queste le parole del tecnico gialloblù Fabio Soli -. Grazie al suo arrivo potremo infatti lavorare con un’alternativa in ogni ruolo sia in partita sia in allenamento, fattore fondamentale nel momento in cui si giocano così tante partite nel giro di pochi giorni e tutte in contesti molto importanti come Play Off e Champions League”.

Garcia è già arrivato a Trento e sarà a disposizione di coach Soli già per la sfida di mercoledì 6 marzo, quando i gialloblù scenderanno in campo all'ex "Blm Group Arena" per gara 1 dei quarti di finale playoff contro Modena.