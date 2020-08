Una "Carovana dei ghiacciai" per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici in montagna. Tappa anche in Trentino con Marmolada e Fradusta

Massimo Sgurelli, conclusa l'esperienza come consigliere circoscrizionale dell'Argentario, si candiderà nella Lista Salvini Premier alle prossime elezioni comunali previste per il 20 e il 21 settembre 2020. Una sfida per strappare Trento alla decennale amministrazione del centrosinistra e per portare a palazzo Thun Andrea Merler. "Sarà una battaglia difficile. Mi sento come Valentino Rossi nel 2015, parti in svantaggio ma do il massimo"