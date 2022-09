Dopo i visori notturni via libera alla caccia al cinghiale fino alle 24: le nuove regole della Giunta Fugatti

TRENTO. Dopo l’introduzione dei visori notturni per la caccia al cinghiale la Giunta Fugatti ha studiato delle nuove regole “per una maggior efficienza nel contrastare la presenza e l'insediamento della specie”.

Come nuovo strumento, in via sperimentale, è stato previsto il prolungamento dell’orario fino alle 24, questo, si legge in una nota della Provincia, “per dare modo ai controllori di agire tempestivamente, approfittando delle abitudini crepuscolari della specie”.

Un’altra sostanziale modifica riguarda le foreste demaniali, al cui interno, previo accordo tra le parti, potranno intervenire i controllori abilitati nelle zone che ricadono nell’Area A, e i guardiacaccia nelle zone che ricadono nell’Area B, sempre in supporto e non in sostituzione del personale del Corpo forestale trentino.

Secondo la Pat l’arrivo della peste suina in Italia avrebbe comportato la necessità di mettere in campo azioni ancora più incisive nelle aree indenni, tra le quali rientra anche la provincia di Trento. L’Osservatorio faunistico e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, riferisce sempre Piazza Dante in una nota, hanno espresso il loro parere positivo sulla nuova disciplina.

Con il provvedimento attuale resta in vigore la zonizzazione in base alla quale il Trentino è suddiviso nell’Area A, dove, però, il contenimento va perseguito in modo più drastico rispetto al passato, da parte dei controllori abilitati, e nell’Area B, dove la specie è assente e, al primo avvistamento, il suo ingresso va contrastato rapidamente e con ogni mezzo da parte del personale di vigilanza del Corpo forestale trentino e dell’Ente gestore della caccia.