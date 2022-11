L’Enpa contro il ministro Lollobrigida: “Se toccano lupi e orsi siamo pronti alla mobilitazione”

BOLZANO. “Siamo allibiti, Lollobrigida offende il sentire di milioni di italiani”, promette battaglia (anche per vie legali) l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) dopo le parole del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, che in visita a Bolzano aveva dichiarato: “Dobbiamo proteggere le specie in estinzione ma senza incrementare quelle che possono essere dannose per gli allevatori e la produzione nazionale”.

Non contento Lollobrigida aveva aggiunto: “Se trent’anni fa alcune specie erano in estinzione, oggi sono sovrabbondanti, quindi bisogna affrontare il problema con pragmatismo e senza ideologia che hanno reso impossibile attività virtuose come allevamento e agricoltura”. Insomma la polemica era ampiamente prevedibile.

“La proposta di abbattere orsi e lupi è contraria alla scienza – incalzano dall’Enpa – inoltre i grandi carnivori rappresentano uno dei patrimoni più preziosi della nostra biodiversità, peraltro in gravissimo declino”.

Già in campagna elettorale, Enpa aveva sottolineato le pulsioni filo-venatorie di alcuni importanti settori della maggioranza, oggi le dichiarazioni di Lollobrigida sembrano confermare i peggiori auspici. “Vorremmo sapere cosa ne pensano al riguardo il ministro dell’Ambiente e la premier Giorgia Meloni, è forse questo il biglietto da visita con cui l’Italia si presenta alle conferenza di Sharm el Sheikh sul clima e a quella di Montreal sulla biodiversità?”.

“Se il ministro Lollobrigida e l’esecutivo dovessero proseguire su questa linea – conclude Enpa – siamo pronti a una mobilitazione totale, utilizzando ogni strumento legale e coinvolgendo tutti i nostri sostenitori, per bloccare un provvedimento ottuso, crudele, antiscientifico e illegale”.