Caldo record e le cimici asiatiche si 'svegliano' in pieno inverno in Trentino, l'esperta: “Con le alte temperature si 'attivano' nelle fasi più calde della giornata”

Mentre in Trentino si registrano temperature da record per il mese di gennaio, sono in molti a segnalare su tutto il territorio il ritorno delle cimici asiatiche dopo una breve 'pausa' con la fine della bella stagione: la zoologa della Fondazione Museo Civico di Rovereto Federica Bertola spiega a il Dolomiti cosa sta succedendo

TRENTO. Le segnalazioni sono molte e arrivano un po' da tutto il territorio: dopo una breve 'pausa' con la fine della bella stagione, le cimici asiatiche sono tornate a farsi vedere nelle case dei trentini. Mentre il nuovo anno infatti si è aperto con temperature da record sul territorio provinciale (Qui Articolo), i fastidiosi insetti si sono in sostanza 'svegliati' in pieno inverno, dice a il Dolomiti la zoologa della Fondazione Museo Civico di Rovereto Federica Bertola.

“Le cimici in inverno tendono ad aggregarsi e a cercare luoghi caldi – continua l'esperta –. In un contesto cittadino ovviamente quei luoghi sono le nostre abitazioni”. Come tantissimi altri insetti, con l'arrivo del freddo le cimici asiatiche “vanno in una sorta di 'pausa'” continua Bertola: “Ma con le temperature registrate negli ultimi giorni anche loro sono entrate in uno stato di crisi, come già accaduto in precedenza con le piante”.

Come già approfondito da il Dolomiti in autunno (Qui Articolo) infatti, il clima particolarmente mite registrato in questo 2022 aveva favorito tra ottobre e novembre fioriture fuori stagione di molte specie su tutto il territorio. Oggi i livelli raggiunti dalla colonnina di mercurio con l'inizio del nuovo anno stanno invece avendo delle conseguenze proprio per alcuni insetti, che secondo Bertola si starebbero attivando in risposta agli stimoli ambientali che ricevono.

“Il fattore più importante per quanto riguarda le cimici asiatiche è la quantità di luce – spiega l'esperta della Fondazione Museo Civico – ed in questa fase gli insetti sanno quindi che non è per esempio il momento di iniziare a deporre le uova. Nelle fasi più calde della giornata però, le alte temperature portano i vari individui ad 'attivarsi'”. Proprio per questo diversi cittadini stanno segnalando il 'ritorno' degli insetti, che invece tendono a tornare a nascondersi non appena le temperature si abbassano.

“Come noi – conclude Bertola – in queste fasi anomale anche il mondo animale sta cercando di capire cosa sta succedendo. Ovviamente in questo contesto si parla di tempi lunghi: certo è che con il cambiamento climatico nei prossimi anni dovremo studiare i mutamenti nel comportamento anche di questi insetti. Bisognerà analizzare la situazione inverno per inverno”.