Pollini, rilevati i primi granuli di graminacea (e alto il livello di pioppo e salice). Ecco come difendersi: dagli occhiali da sole alla doccia al rientro a casa

BOLZANO. Il bel tempo, l'inverno mite e le scarse precipitazioni stanno facendo registrare un incremento della carica pollinica nell'aria. Una questione 'problematica' per chi soffre di allergie. E in Trentino l'Istituto Agrario di San Michele fa il punto della situazione con i principali pollini in circolazione

- cupressaceae: concentrazione alta, in calo.

- nocciolo: concentrazione bassa, in calo.

- ontano: concentrazione bassa, in calo.

- olmo: concentrazione media, in calo.

- pioppo: concentrazione alta, stazionaria.

- frassino comune: concentrazione media, in aumento.

- salice: concentrazione alta, in aumento.

- Rilevati i primi granuli di betulla e di poacee (graminacee).

"Le principali cause di allergia ai pollini sono dovute ai pollini delle graminacee e della betulla - spiega Magdalena Widmann, responsabile del Servizio d’informazione pollinica dell'Alto Adige -. Tuttavia, negli ultimi anni, si sono aggiunte altre piante, non autoctone, che rappresentano una fonte di non poco disagio per le persone allergiche. Un esempio è l'ambrosia, una pianta esotica invasiva originaria del Nord America, molto allergenica, che si sta diffondendo sempre di più anche qui in Europa. Un altro è la pianta di olivo che, grazie alle temperature più calde dovute ai cambiamenti climatici, è sempre più presente anche in Alto Adige".

In generale, sono disponibili bollettini pollinici settimanali e "previsioni per 3 giorni anche sul proprio smartphone, grazie all’applicazione gratuita 'Pollen-app', che garantisce un prezioso servizio, dando alle persone allergiche tutte le informazioni utili per evitare quanto più possibile il contatto con gli allergeni responsabili dell’allergia", prosegue Vettorato.

"Se nelle scorse settimane a provocare le allergie sono stati in particolare i pollini di cupressacee, nocciolo, ontano, olmo e pioppo presenti nell’aria - si aggiunge Alberta Stenico, direttrice del Laboratorio biologico - ora lo spettro pollinico si è ampliato con la presenza dei pollini di frassino comune, salice, carpino nero e graminacee, nonché i primi pollini delle urticacee. Anche i pollini di betulla, tra le cause principali del raffreddore da fieno, tenderanno ad aumentare velocemente nei prossimi giorni, come risulta dall’analisi dei campioni raccolti".

Starnuti, lacrimazione, naso chiuso e prurito sono i tipici sintomi di un'allergia ai pollini. I consigli più utili? Ridurre l'attività all'aperto nelle giornate assolate e ventilate, soprattutto nei luoghi dove crescono le piante responsabili della propria allergia, proteggere gli occhi indossando occhiali da sole e cappellino con visiera e fare la doccia dopo aver trascorso del tempo all'aperto per lavare via il polline che potrebbe essere rimasto intrappolato nei capelli. Inoltre, durante la stagione pollinica evitare di far asciugare il bucato all'esterno e, nel caso di viaggi, consultare i calendari dei pollini della zona di destinazione (www.pollnet.it).