Vini di ghiaccio solo d Pojer - Sandri

Si chiamano Eis Weine o vini di ghiaccio i vini dolci ottenuti dal mosto ricavato da grappoli lasciati in pianta fino a quando gli acini diventano rigidi a causa di temperature che in Germania e in Austria devono tassativamente scendere almeno a 7 gradi sotto zero. Unico produttore di questo tipo di vini in Trentino è rimasto Mario Pojer comproprietario della cantina Pojer-Sandri di Faedo.

Il vino di ghiaccio prodotto a partire dal 1985 si chiama Essentia. Raramente però la temperatura d’inverno anche a Faedo e in alta Val di Cembra dove sono situati i vigneti della cantina raggiunge i minimi richiesti. Per questo motivo Pojer fa ricorso a celle di refrigerazione che possono raggiungere i 20-25 gradi sotto zero. I vini di ghiaccio non vanno confusi con i vini da vendemmia tardiva che fino a qualche anno fa erano abbastanza diffusi anche in Trentino.