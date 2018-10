Esplosione alla sede della Lega di Ala. Il sindaco Soini: ''Episodio antidemocratico e pericoloso''

Il segretario della Lega Mirko Bisesti in una nota ringrazia l'intervento immediato delle forze dell'ordine che ora stanno indagando per individuare i responsabili

ALA. “Sono episodi antidemocratici e pericolosi che non devono per nessun motivo accadere”. Queste le parole del sindaco di Ala, Claudio Soini, che esprime la propria solidarietà alla Lega dopo l'attentato avvenuto questa notte con una esplosione che ha colpito la sede del partito.

“Sono sicuramente solidale con la Lega” ha affermato Soini. “Questa notte sono stato svegliato dai vigili del fuoco e sono andato a vedere quello che era successo. E' grave e spero che non succeda più. Per fortuna non si è fatto male nessuno”.

L'attentato alla sede della Lega sarebbe avvenuto attorno alle due di questa notte. Una forte esplosione che ha mandato in frantumi un'intera vetrata e che ha svegliato anche i residenti della zona. Immediatamente sul posto si sono portati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sono stati effettuati immediatamente i rilievi e all'esterno della sede è stata fotografata la scritta “Ancora fischia il vento”. Tutti elementi che hanno portato all'avvio immediato delle indagini.

Il segretario della Lega, Mirko Bisesti, attraverso una nota ha ringraziato le forze dell'ordine per il pronto intervento. "Spero che la magistratura faccia giustizia su quanto avvenuto”. Con un post su Facebook ha poi ringraziato i militanti e i cittadini per aver già sistemato e ripulito la sede.

Nelle scorse settimane proprio ad Ala si era tenuta la conferenza della Lega per la presentazione della lista alle provinciali durante la quale era stato denunciata la presenza di "Gente che si masturba in pieno centro", ''immigrati che girano per le strade con i pantaloni calati'', ''che urinano in giro, dentro le fioriere''.

Ala sarà questa sera anche una delle tappe del tour de force che Matteo Salvini farà oggi in Trentino.