Imbrattata la macchina del coordinatore dei giovani della Lega del Trentino

MEZZOLOMBARDO. Si è trovato la macchina imbrattata con della vernice spray rossa. Dei segnacci che hanno deturpato la fiancata dell'auto del coordinatore dei giovani della Lega del Trentino Marco Leonardelli. Un atto di deliberato teppismo avvenuto nella notte a Mezzolombardo. ''Questo è quello che ho trovato sta mattina sulla mia macchina - scrive sulla pagina Facebook Sei di Mezzolombardo Leonardelli -. Ieri notte era parcheggiata nei parcheggi laterali alla strada che porta dal convento dei frati verso il "cason" è successo anche ad altri?''.

Qualcuno risponde che segnacci rossi sono stati lasciati anche in altre zone del paese e in via Conte Carlo Martini. Sta di fatto che la carrozzeria del giovane leghista ora andrà riverniciata e il danno riportato è notevole.

Negli scorsi giorni atti di teppismo si erano verificati in un altra zona del Trentino, a Mattarello di Trento. In quel caso erano stati distrutti specchietti di varie auto, rotti dei vetri e rovesciati bidoni dell'immondezza (QUI ARTICOLO) e alla fine erano stati denunciati due quindicenni (uno proprio di Mattarello). Una bravata notturna della quale dovranno rispondere economicamente i loro genitori.