Maltempo, a Ravina una colata di sassi e fango. Allertata la popolazione:''In caso di forti temporali non rimanete nei piani bassi delle abitazioni''

TRENTO. E' tornato il sole in quasi tutto il Trentino ma non durerà per molto. Secondo, infatti, le previsioni meteo, nel corso del pomeriggio ci sarà l'arrivo di una maggiore nuvolosità associata a rovesci e temporali, anche di forte intensità. Stessa situazione si avrà per la giornata di domani con tempo instabile, rovesci e temporali diffusi, anche intensi, specie al pomeriggio-sera. Un ulteriore peggioramento si avrà poi nel fine settimana.

Continuano a lavorare, intanto, i vigili del fuoco trentini in diverse zone del territorio per liberare strade e mettere in sicurezza aree che hanno subito smottamenti e danni.

Ieri momenti di allarme si sono avuti anche a Ravina nella frazione di Belvedere. I forti temporali con acqua e vento che si sono abbattuti nel pomeriggio, infatti, hanno causato una nuova frana di sassi e fango.

Sempre più spesso e con maggior intensità succede che dopo il temporale i detriti raggiungano la piazza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il geologo provinciale. Nel tardo pomeriggio si è anche provveduto ad effettuare un sorvolo con l'elicottero per analizzare la situazione.

I residenti dell'abitato di Belvedere sono stati avvisati che in caso di temporali occorre evitare di transitare nella zona fangosa della frana e di non rimanere nei piani bassi ed interrati delle abitazioni. Si consiglia di sportarsi ai piano più alti.